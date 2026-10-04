به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی صبح یکشنبه در دیدار با شورای فرماندهی و معاونان انتظامی استان همدان با تبریک هفته فراجا و ادای احترام به مقام والای شهدای انتظامی به‌ویژه شهید والامقام «بخشی» از تلاش‌های شبانه‌روزی سردار حسین نجفی فرمانده انتظامی استان همدان و مجموعه کارکنان فرماندهی انتظامی استان در تامین نظم عمومی و مدیریت بحران‌های اخیر قدردانی کرد.

وی فرماندهی انتظامی استان را مجموعه‌ای شجاع، متدین، مجرب و میدانی توصیف کرد و گفت: حضور فعال و کارشناسی فرماندهی انتظامی همدان منشا برکات و تحولات مشهودی در تثبیت و ارتقای امنیت پایدار در سطح استان بوده است.

استاندار همدان با تاکید بر لزوم صیانت از آرمان‌های شهدا اظهار کرد: عزت، اقتدار و اعتبار امروز ایران اسلامی مرهون ایثار و جان‌فشانی شهیدان است و بر همین مبنا جلسات رسمی استان با معرفی و یاد یکی از شهدای گرانقدر آغاز می‌شود تا مسیر خدمت همواره با قطب‌نمای ایثار هدایت شود.

ملانوری‌ شمسی همچنین با تاکید بر اشاعه ارزش‌های دینی و فریضه نماز به‌ویژه در مدارس و محیط‌های آموزشی اجرای طرح نهضت احداث نمازخانه و ترویج این فریضه الهی با مشارکت مردمی را از اولویت‌های فرهنگی استان برشمرد.

استاندار همدان با اشاره به اینکه هیچ توسعه‌ای بدون امنیت پایدار شکل نمی‌گیرد، تصریح کرد: امنیت ستون خیمه جامعه است و پلیس باید در مواجهه با قانون‌شکنان و برهم‌زنندگان آرامش روانی و عمومی مقتدر و قاطع و در تعامل با آحاد مردم شریف مظهر مهربانی، خدمت‌گزاری و گشاده‌رویی باشد.

وی در پایان با تبیین ماهیت تهدیدهای نوین در حوزه‌های جنگ نرم، فضای سایبری، تهاجم فرهنگی و فشارهای اقتصادی خاطرنشان کرد: رویارویی موفق با الگوهای نوین تهدید دشمن نیازمند ارتقای دانش تخصصی، بصیرت راهبردی، رصد هوشمندانه و گسترش سواد رسانه‌ای و دشمن‌شناسی در بستر جامعه است.