نیروی انتظامی با تهاجم های فرهنگی مقابله کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر سه شنبه در دیدار با فرماندهان انتظامی شهرستان خوسف، اظهار کرد: نیروی انتظامی جایگاه صد منظوره دارد و مسئولیت های مختلفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم از ماموریت های نیروی انتظامی که در اجرای قانون است، در قالب اصطلاحات شرعی سخن بگوییم در واقع همان امر به معروف و نهی از منکر است، افزود:تامین های جانی، سیاسی، آلودگی های مواد مخدر و مقابله با تهاجم های بی رحمانه آخر الزمانی مسئولیت بسیار گسترده ای است که نیروی انتظامی بر عهده دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: کار نیروی انتظامی به نوعی مطلوب شارع مقدس است چراکه فعالیت در این حرفه هم شغل و هم عبادت محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه حفظ جامعه و نظام و خدمت کردن به مردم اوجب واجبات و کاری خداپسندانه است، گفت: با توجه به تاریخ اولین ابتکار نیروی انتظامی مربوط به زمان حکومت امام علی (ع) شکل گرفته و در آن شرایط با تنها پنج نفر ایجاد شده است.

آیت الله عبادی ادامه داد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مردم از آنچه به عنوان نیروهای نظامی فعالیت می کردند، رضایت نداشتند اما خوشبختانه امروزه این نیروهای خدوم مورد اعتماد مردم و حافظ جامعه هستند.

وی با بیان اینکه جایگاه نیروی انتظامی در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای است، عنوان کرد: از بهترین نوع خدمات به جامعه و مردم کارهایی است که بر عهده نیروی انتظامی است و خوشبختانه تا کنون فعالیت نیروی انتظامی در خراسان جنوبی بسیار ارزشمند بوده و خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: امروز بدترین هجومی که دشمن به صورت مستقیم و غیر مستقیم دنبال می کند، تهاجم های فرهنگی است که امیدواریم خداوند به نیروی انتظامی در راستای مقابله با این تهاجم قوت دهد.