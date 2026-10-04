محمد نیکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز فرآیند ثبت‌نام داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره و هیئت بازرسی این اتحادیه خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت استان قزوین اظهار کرد: این مجمع ۳۰ مهرماه سال جاری در سالن اجتماعات اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین برگزار می‌شود و در جریان آن اعضای جدید هیئت‌مدیره و هیئت بازرسی اتحادیه انتخاب خواهند شد.

مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت استان قزوین افزود: با توجه به در پیش بودن انتخابات، فرآیند ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره و هیئت بازرسی اتحادیه آغاز شده است و از مدیران مؤسسات و تشکل‌های قرآنی واجد شرایط دعوت می‌کنیم در این فرآیند مشارکت کنند.

نیکی درباره شرایط داوطلبان نیز گفت: بر اساس ضوابط اعلام‌شده، داوطلبان باید حداقل مدرک کارشناسی داشته باشند، از پروانه معتبر فعالیت مؤسسه برخوردار باشند و حداقل ۲۲ سال سن داشته باشند.

وی ادامه داد: برای آقایان، مشخص بودن وضعیت خدمت نظام وظیفه و برای تمامی داوطلبان نداشتن سوءپیشینه مؤثر ضروری است.

مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت استان قزوین بیان کرد: عضویت مؤسسه در اتحادیه استانی و همچنین عدم اشتغال در دو دستگاه متولی امور مؤسسات قرآنی، یعنی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره‌کل تبلیغات اسلامی، از دیگر شرایط اعلام‌شده برای داوطلبان است.

نیکی با دعوت از مدیران و فعالان واجد شرایط برای حضور در این فرآیند تأکید کرد: علاقه‌مندان می‌توانند تا ۲۰ مهرماه با مراجعه به لینک ثبت‌نام به نشانی https://survey.porsline.ir/s/pVJMqotN نسبت به تکمیل اطلاعات و اعلام داوطلبی خود اقدام کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت فعال مدیران مؤسسات و تشکل‌های قرآنی در فرآیند انتخابات می‌تواند زمینه‌ساز تقویت انسجام و فعالیت‌های اتحادیه و پیگیری بهتر مطالبات مؤسسات قرآنی استان باشد.