به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر، عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خواف اظهار کرد: همدلی و هم‌افزایی شکل‌گرفته میان رئیس‌جمهور، وزرا و تمامی مسئولان نظام مانع از تحقق توطئه‌های دشمنان شد و اجازه نداد کشور به مرزهای بحرانی نظیر قحطی برسد؛ هرچند در بخش‌هایی با گرانی و کمبود مواجه بودیم، اما با تکیه بر معادلات موجود، وضعیت می‌توانست بسیار دشوارتر باشد، در حالی که این هماهنگی میان ارکان مدیریتی از برنامه‌های بیگانگان جلوگیری کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به پیام و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به‌مناسبت هفته دولت و قدردانی معظم‌له از تلاش‌های بدنه اجرایی و رئیس‌جمهور دولت چهاردهم، یاد و خاطره شهید رئیسی را گرامی داشت و افزود: در جلسه شورای اداری، مبنای عمل و دستورالعمل ما تبعیت از ولی فقیه است؛ نخستین وظیفه کلیدی کارگزاران که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته، «تبیین و روایت قدرت و قوت ملت ایران» است. بر اساس معادلات مادی شاید از ایران به‌عنوان قدرت‌های برتر یاد شود، اما در معادلات الهی، ما برترین قدرت هستیم و این دستاوردها و اقدامات شبانه‌روزی باید برای جامعه بازگو شود.

وی ادامه داد: بخش‌های مختلف خدماتی مانند شرکت‌های آب و برق تابستان را با سختی مدیریت کردند و زحمات زیادی در استان کشیده می‌شود؛ این تلاش‌ها باید دقیق برای مردم روایت شود، زیرا دشمن درصدد ایجاد جدایی و سوءاستفاده از سکوت مسئولان است تا با القای گزاره‌های نادرست و اتهام‌زنی به خادمان نظام، بذر بی‌اعتمادی بکارد.

همتی فر دومین راهبرد ضروری را «تلاش شبانه‌روزی و اتخاذ آرایش متناسب با شرایط» دانست و تصریح کرد: با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها هنوز شرایط جنگی به خود نگرفته‌اند؛ ما در یک جنگ بزرگ و تمام‌عیار تمدنی قرار داریم و ضرورت دارد مجموعه‌های اداری با احساس مسئولیت مضاعف و رفتاری متناسب با این میدان حرکت کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تأکید بر اصل «ابتکار مستمر و خوش‌فکری سازمانی» به‌عنوان سومین محور سخنان خود بیان کرد: می‌توان با هم‌اندیشی، راه‌اندازی اتاق‌های فکر و بهره‌گیری از ابتکار، بازدهی فعالیت‌های موجود را ارتقا داد و دستاوردهای بسیار بهتری رقم زد؛ همچنین توجه ویژه به زنجیره معیشت مردم باید در اولویت باشد، چرا که جامعه با وجود تمامی سختی‌ها بیش از ۲۰۰ شب در صحنه حاضر شده و از نظام و ارکان کشور پشتیبانی کرده است.

وی در ادامه با برشمردن سایر سرفصل‌های مطرح‌شده در بیانات رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: محور قرار دادن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تکیه بر توان تولید داخل، پرهیز از نگاه‌های غرب‌زده‌ای که حل مسائل را صرفاً در پیوند با بیرون مرزها می‌دانند، به‌کارگیری فناوری و ایده‌های نخبگان جوان شهرستانی و صیانت از انسجام ملی از الزامات حیاتی است؛ هر صدایی که در شرایط کنونی میان مسئولان، طوایف، مذاهب و مردم به دوقطبی‌سازی و اختلاف دامن بزند، جریانی شیطانی است.

همتی فر به راهبرد «نگاه فراراهبردی به فرهنگ، تعلیم و تربیت» اشاره کرد و گفت: با توجه به هم‌زمانی با ایام بازگشایی مدارس، ضرورت دارد در بستر این مواجهه تمدنی، روی مسئله تعلیم و تربیت فرزندان با حساسیت و تعمق دوچندان برنامه‌ریزی شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی هدف‌گذاری اصلی این اداره‌کل را «تبدیل خراسان رضوی به استانی قرآنی» اعلام کرد و افزود: این رویکرد حاصل بررسی‌های دقیق از ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در زمینه تشکل‌ها، حافظان، موسسات و خانه‌های قرآن است که در رتبه‌های برتر کشوری قرار دارند؛ افزون بر این، مشهد مقدس زادگاه جلسات تفسیری رهبر انقلاب در مسجد کرامت و طرح کلی اندیشه اسلامی است. همچنین طبق بیانات رهبر شهیدمان، اگر تفکر و ذهنیت جامعه قرآنی شود و افراد در شئون گوناگون زندگی فردی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به کتاب خدا رجوع کنند، بر چالش‌ها چیره خواهیم شد.

وی با اشاره به حرکت مردمی «جان‌فدایان» و توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به این رویداد تصریح کرد: در حالی که در تجمعات عمومی کشور سهم بانوان نزدیک به ۷۰ درصد است، در این رویداد مشارکت بانوان حدود ۳۰ درصد بود که نشان می‌دهد ابعاد این حرکت و مبحث دفاع از میهن باید بهتر تبیین شود.