به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی خدمتکار ظهر شنبه در جمع مدیران مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت (ع) استان چهارمحال و بختیاری که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در این اداره‌کل برگزار شد با اشاره به اینکه مؤسسات قرآنی این استان خوشبختانه در حوزه‌های مختلف قرآنی مشغول به کار هستند، اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های قرآنی در استان لوازمی دارد که باید به بحث و تبادل نظر گذاشته شود چرا که این استان از ظرفیت‌ها و چهره‌ها و فعالان شاخص و پردغدغه برخوردار است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ، آموزش و توسعه مشارکت‌های امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ذکر اینکه مؤسسات قرآنی پیشگامان فعالیت‌های این حوزه‌اند، ادامه داد: وزارتخانه نیز وظیفه دارد مسائل و موضوعات را بشنود و حتی‌الامکان راهکارهایی برای تقویت فعالیت‌های قرآنی اتخاذ کند. لذا این سفرها و گفتگوها در جهت شنیدن دغدغه‌ها و بحث و گفتگو درباره موضوعات و البته اتخاذ راهکارهای حمایتی ضرورت دارد و فرصتی مغتنم است.

مؤسسات قرآنی آرایش جدید ناظر به شرایط جنگی بگیرند

خدمتکار در خصوص تجارب بسیار خوب کشور در عرصه گسترش فعالیت‌های قرآنی در رشته‌های مختلف که از مطالبات امام شهیدمان بود، بیان کرد: امروز ما در شرایط جدیدی قرار داریم و مؤسسات قرآنی لاجرم باید آرایش جدیدی ناظر به شرایط خاص کنونی اتخاذ کنند.

وی با تصریح اینکه کشورمان بیش از یک سال است که در شرایط جنگی قرار دارد، گفت: بسنده کردن مؤسسات قرآنی به آموزش قرآن کریم شاید نتواند حق مطلب را ادا کند بلکه مأموریت ما فراتر از اینهاست چرا که هر یک از موسسات درواقع یک پایگاه جریان‌ساز گفتمان انقلاب اسلامی است و در این فضای جدید باید به ادبیات و گفتمان و فناوری جدید مجهز شود.

خدمتکار استفاده از ابزارهای جدید برای انتقال گفتمان قرآن را مورد تأکید قرار داد و افزود: می‌طلبد که موسسات قرآنی از ابزار هنر و رسانه برای گسترش فرهنگ قرآنی بهره بگیرند که این مهم جزو برنامه‌های قرآنی اولویت‌دار وزارتخانه است.

تجهیز موسسات قرآنی به توانایی بهره‌گیری ابزارهای هنری و رسانه‌ای

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: موسسات قرآنی و مدیران و اساتید این مراکز در این شرایط جدید که اتفاقات جدیدی در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور رخ داده قطعاً نمی‌توانند خط مشی چند سال قبل خودشان را ادامه دهند و نسبت به جنگ ترکیبی و شناختی علیه کشورمان بدون کنش‌گری بمانند.

خدمتکار با یادآوری اینکه امروز نوجوانان و جوانان ما شاید با روش‌های گذشته جذب فعالیت‌ها و آموزش‌های قرآنی نشوند و مشکل جذب مخاطب وجود دارد، ادامه داد: مؤسسات قرآنی در این شرایط جدید باید در کنار آموزش‌های معمول و مرسوم و ظرفیت‌های سنتی گذشته، به رویکردهای هنری و رسانه‌ای نیز توجه نشان دهند و به فناوری‌های جدید و ابزار هنر و رسانه مجهز شوند.

حرکت موسسات چهارمحال و بختیاری برای جذب قشر خاکستری جامعه

وی با بیان اینکه نسل جدید موسسات قرآنی باید به سمت اثرگذاری بیشتر و توسعه دامنه مخاطبان خود گام بردارند، افزود: نباید به قشر مذهبی کفایت کنیم بلکه به سمت راهکارهای جذب قشر خاکستری جامعه پیش برویم و برای نسل جدید حرف داشته باشیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: در رویداد «فصل تعالی» این رویکرد دنبال می‌شود که بتوانیم فعالان قرآنی را به سمت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و ابزارهای هنر و رسانه سوق بدهیم تا شبکه‌های از فعالان را تشکیل دهیم که توانمند در عرصه تولیدات رسانه‌ای و هنری قرآنی باشند.

خدمتکار بیان کرد: در استان چهارمحال و بختیاری این هدف‌گذاری انجام گیرد که هر موسسه قرآنی یک فعال قرآنی توانا در مهارت‌های هنری و رسانه‌ای داشته باشد که وزارتخانه نیز از این افراد حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد. انتظار می‌رود که در شش ماه آینده ظرفیت‌های قرآنی و هنری و رسانه‌ای خوبی را در موسسات قرآنی استان فعال کنیم.

یکپارچه سازی صدور مجوز موسسات قرآنی کشور

وی در خصوص یکپارچه سازی صدور مجوز موسسات قرآنی تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی، گفت: این مصوبه جزو دستورات اصلی شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور بوده و پیگیری می‌شود. مقدمات این موضوع فراهم شده و تا پایان سال اجرایی می‌شود تا موسسات بدون سردرگمی به فعالیت‌ بپردازند و سیاست‌ها روشن و مشخص باشد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام اینکه سال گذشته بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان بین موسسات قرآنی کشور توزیع شد که سهم چهارمحال و بختیاری فقط ۴۰۰ میلیون تومان بود و ۱۸۰ میلیون تومان به موسسات قرآنی استان اختصاص یافت، گفت: پیداست که سهم موسسات قرآنی تنها یک درصد بوده است و گواه آن است که از این ظرفیت در استان استفاده نشده است.

خدمتکار با تأکید بر اینکه برخی موسسات قرآنی در کشور از جمله موسسه‌ای در استان یزد یا اصفهان بر حسب فعالیت‌شان تا یک میلیارد تومان نیز حمایت شدند، افزود: امروز هم این فرصت فراهم است تا موسسات از اعتبارات قرآنی برنامه هفتم توسعه که امسال دو برابر می‌شود، استفاده کنند.

موسسات از فرصت‌های حمایتی آزمون سراسری قرآن و عترت استفاده کنند

وی تأکید کرد: امسال بستر حمایت از موسسات قرآنی در قالب عملکرد میدانی و میزان مشارکت در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت علیهم‌السلام فراهم شده است و این رویداد بهانه‌ای برای کمک به موسسات قرآنی است که انتظار می‌رود این مراکز از این اعتبار که تنها حمایت امسال است و صد در صد آن تخصیص می‌یابد، استفاده کنند.

خدمتکار یادآور شد: صفحه اطلاع‌رسانی بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت علیهم‌السلام که از طریق سامانه «حمد» به نشانی qia.ir قابل دسترسی می‌باشد، نماد شفافیت است و تمام اطلاعات ناظر به عملکرد مؤسسات قرآنی کشور و استان به صورت شفاف و به‌روز، قابل دسترسی است.