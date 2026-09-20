به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی صبح یکشنبه در نشست هماندیشی با مدیران موسسات قرآنی استان که با حضور مدیرکل آموزش و توسعه مشارکتهای مرکز عالی قرآن و عترت برگزار شد، اظهار کرد: آزمون سراسری قرآن و عترت فرصتی راهبردی برای ارزیابی عملکرد آموزشی موسسات و ایجاد انگیزه در میان علاقهمندان به معارف دینی است.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای بیستمین دوره این آزمون در آبانماه گفت: تمامی هماهنگیهای لازم و اطلاعرسانیهای مقتضی از سوی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان صورت گرفته است و موسسات قرآنی با آمادگی کامل برای مشارکت در این رویداد بزرگ در حال فعالیت هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان برگزاری مطلوب این آزمون را در گرو همافزایی دستگاههای فرهنگی و مجموعههای قرآنی دانست و افزود: در همین راستا جلسات کارگروه استانی و رایزنیهای بیندستگاهی با هدف تسهیل در فرآیند برگزاری و ارتقای کیفیت آزمون بهصورت مستمر در حال انجام است.
وی بر لزوم بهرهگیری حداکثری از ظرفیت ارزشمند فعالان قرآنی تاکید کرد و گفت: هدف ما این است که فرآیند برگزاری آزمون با برنامهریزی منسجم و در شان جامعه قرآنی استان انجام شود.
جوادی در پایان با اشاره به ضرورت استمرار فعالیتهای ترویجی، تصریح کرد: فعالیتهای قرآنی نباید محدود به برگزاری یک آزمون یا رویداد مقطعی باشد بلکه باید با بهرهگیری از ظرفیت موسسات، دستگاههای فرهنگی و مشارکتهای مردمی بسترهای لازم برای تداوم و گسترش فرهنگ قرآنی در طول سال فراهم شود.
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