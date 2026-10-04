ارتش صهیونیستی خبر داد: ۲۳۴۷ کشته، حاصل ۳ سال جنگ در اسرائیل 

به گزارش خبرگزاری مهر، وب‌سایت صهیونیستی «واللا» به نقل از آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت جنگ این رژیم گزارش داد که ۱۳۱۸ نظامی در جریان جنگ‌هایی که «اسرائیل» از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ درگیر آن بوده، کشته شده‌اند.

این وب‌سایت توضیح داد که آمار کشته‌ شدگان شامل نیروهای «ارتش»، پلیس، دستگاه امنیت داخلی «شاباک»، سازمان زندان‌ها و سازمان آتش‌نشانی و نجات در سرزمین های اشغالی است.

«واللا» افزود که این آمار همچنین شامل هماهنگ‌کنندگان امنیتی در شهرک‌ها و اعضای تیم‌های آمادگی است که از ۷ اکتبر در نوار غزه، جبهه جنوب و شمال، لبنان و کرانه باختری در نبردها شرکت داشتند.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از سه سال جنگ همچنین اعلام کرد از آغاز جنگ تاکنون ۲۳۴۷ صهیونیست کشته شده‌اند که ۱۳۱۸ نفر از آنان نظامی بوده‌اند.

بر اساس این آمار، ۸۷ هزار و ۲۸۶ نفر دیگر نیز در این مدت زخمی شده‌اند.

همچنین موسسه بیمه رژیم صهیونیستی، حدود ۴۳ هزار درخواست برای به رسمیت شناختن معلولیت ثبت کرده که نزدیک به ۴۰ هزار مورد از آنها پذیرفته شده است.

بر اساس این گزارش، بخش عمده موارد تایید شده مربوط به آسیب‌ها و اختلالات روانی بوده است.