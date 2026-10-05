آماری هولناک از آسیب های وارده به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، مرکز آمار فلسطین اعلام کرد که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۲۰۱ هزار و ۲۹۰ ساختمان در نوار غزه آسیب دیده‌اند که معادل حدود ۸۲ درصد مجموع ساختمان‌های این باریکه است.

۱۳۴ هزار و ۴۲۲ ساختمان به طور کامل تخریب شده و ۱۳ هزار و ۸۴۸ ساختمان نیز به شدت آسیب دیده‌اند. شمار واحدهای مسکونی آسیب‌ دیده نیز به حدود ۳۲۸ هزار و ۶۲۷ واحد رسیده است.

مرکز آمار فلسطین بیان کرد که حدود ۲.۱ میلیون فلسطینی در غزه همچنان با آوارگی مواجه هستند و در شرایطی که منازل و خدمات اساسی به شدت آسیب دیده‌اند، ساکنان در کمتر از ۴۰ درصد مساحت نوار غزه محصور شده‌اند.

این مرکز اعلام کرد که حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های آب و فاضلاب در نوار غزه آسیب دیده یا تخریب شده است و ۸۲ درصد خانواده‌ها نیز با ناامنی آبی مواجه هستند.

بر اساس این گزارش، حدود ۷۰ درصد خانواده‌های غزه روزانه به ازای هر نفر تنها ۶ لیتر آب دریافت می‌کنند؛ رقمی که کمتر از حداقل ۱۵ لیتر در روز برای هر فرد بر اساس برآورد سازمان جهانی بهداشت است.

مرکز آمار فلسطین بیان کرد که تخریب گسترده منازل و زیرساخت‌ها در کنار ادامه آوارگی، بحران مسکن را تشدید کرده و دسترسی فلسطینی ها به سرپناه و خدمات اساسی را به شدت محدود کرده است.