زخمی شدن ۳ جوان فلسطینی به دست اشغالگران در کرانه باختری+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک گزارش اولیه درباره تلاش برای انجام عملیات زیرگیری با خودرو در منطقه «بنی نعیم» واقع در جنوب کرانه باختری دریافت کرده است.

این در حالی است منابع فلسطینی از زخمی شدن ۳ فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست در شرق الخلیل خبر دادند.

نظامیان رژیم صهیونیستی به سوی یک خودروی فلسطینی در ورودی شهرک «بنی‌نعیم» در شرق الخلیل تیراندازی کردند که در پی آن ۳ جوان فلسطینی زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده است این افراد قصد انجام عملیات زیرگیری با خودرو را داشته‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در این حادثه هیچ نظامی صهیونیست زخمی نشده و نیروهای اشغالگر پس از تیراندازی، خودرو را محاصره کرده و نیروهای بیشتری را به محل اعزام کردند.

جمعیت هلال احمر فلسطین نیز اعلام کرد نظامیان رژیم صهیونیستی از دسترسی نیروهای امدادی به مجروحان داخل خودرو جلوگیری کرده‌اند.

نیروهای اشغالگر همچنان محل حادثه و خودروی هدف قرارگرفته را محاصره کرده‌اند.