پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ترانزیت ریلی کشور پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه راه‌آهن ایران، اظهار کرد: در شرایطی که با افزایش محدودیت‌های خارجی مواجه هستیم، ظرفیت حمل و کیفیت خدمات ریلی کشور در شرایط اقتصادی موجود حفظ شده است؛ بنابراین نمی‌توان گفت که این حوزه بدون خطر است، اما در شرایط فعلی نیز نمی‌توان از وجود خطری سخن گفت که فعالیت ریلی کشور را متوقف کند.

وی افزود: به نظر می‌رسد در حال حاضر در حوزه ریل با مشکل جدی مواجه نیستیم، هرچند شاید خود راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دچار مشکلاتی شده است. راه‌آهن یک مجموعه عملیاتی اقتصادی صرف نیست، بلکه بخشی از زیرساخت عمومی کشور است که در خدمت جابه‌جایی مسافر، حمل کالا، پشتیبانی از فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی و ایجاد اشتغال در زنجیره گسترده حمل‌ونقل ریلی قرار دارد.

تحریم راه‌آهن به معنای توقف ترانزیت ریلی ایران نیست

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: قاعدتاً هرگونه محدودیتی که مرتبط با راه‌آهن باشد، صرفاً یک موضوع سازمانی یا قراردادی نیست که بتوان درباره آن در یک چارچوب محدود صحبت کرد، بلکه می‌تواند بر بخشی از فعالان اقتصادی و شرکت‌های حمل‌ونقل نیز اثرگذار باشد.

وی یادآور شد: اقدامی که اکنون از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام شده، بخش ریلی را هدف قرار داده است، اما قرار گرفتن یک نهاد در فهرست تحریم‌ها به معنای توقف خودکار تمام فعالیت‌های ریلی نیست. ریل یک شبکه است و نمی‌توان گفت چون راه‌آهن تحریم شده، دیگر فعالیت ریلی نخواهیم داشت. البته ادامه حرکت قطارها نیز به معنای بی‌اثر بودن محدودیت‌ها نخواهد بود.

سنندجی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در این شرایط، پرداخت و تسویه‌حساب‌های بین‌المللی، همکاری‌های قراردادی، تأمین قطعات و تجهیزات ریلی و نگهداری ناوگان می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد، اما حرکت قطارها به نظر من متوقف نخواهد شد.

ایران با تحریم ریلی بیگانه نیست

وی گفت: صنعت ریلی ایران با محدودیت‌های خارجی بیگانه نیست و طی سال‌ها فشارهایی به حوزه ریل وارد شده است. تحریم‌ها نشان داده‌اند که ترکیب توان داخلی و سازگاری مدیریتی می‌تواند نقش مهمی در استمرار فعالیت‌های ریلی داشته باشد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: در نتیجه، با توجه به پشتیبانی و توانمندی داخلی در بخش ریلی، قاعدتاً با مشکلاتی مواجه خواهیم شد، اما این مشکلات به اندازه‌ای نیست که بتواند جلوی حرکت قطارها و فعالیت شبکه ریلی را بگیرد.

سرخس، اینچه‌برون و رازی گذرگاه‌های راهبردی ترانزیت ریلی ایران هستند

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد شبکه ریلی ایران از موقعیت ژئوپلیتیکی برخوردار است و ظرفیت همکاری کشور تنها به مسیر عبوری محدود نمی‌شود. شبکه ریلی ایران در سرخس و اینچه‌برون با ترکمنستان و آسیای مرکزی ارتباط دارد، در رازی با ترکیه مرتبط است، جلفا به منطقه قفقاز متصل می‌شود، میرجاوه ارتباط ریلی با پاکستان را فراهم می‌کند و شمتیغ نیز با افغانستان در ارتباط است.

سنندجی بیان کرد: اهمیت این مسیرها فقط به ظرفیت حمل‌ونقل ایران محدود نمی‌شود و بسیاری از کشورهایی که به هر صورت در این حوزه حضور دارند نیز تحت تأثیر این مسیرها قرار می‌گیرند. بنابراین تاب‌آوری صنعت ریلی فقط به یک مسیر وابسته نیست.

این مقام صنفی یادآور شد: به نظر من ریل متوقف نمی‌شود و واقعیت این است که در شبکه ریلی کشور پایداری وجود دارد. امیدوار هستیم که اگر بخواهم این موضوع را در یک جمله بیان کنم، بتوانم بگویم «ریل برای حرکت ساخته شده است» و مسئولیت مشترک همه ما این است که شرایطی را فراهم کنیم که این حرکت به صورت ایمن و پایدار و در خدمت اقتصاد و مردم ادامه داشته باشد.

چین، روسیه و افغانستان؛ مقاصد اصلی ترانزیت ریلی ایران

وی درباره مقاصد اصلی ترانزیت ریلی ایران ادامه داد: در حال حاضر بیشترین ترانزیت ریلی کشور با چین انجام می‌شود و پس از آن روسیه و افغانستان قرار دارند، شاید به دلیل مسائل امنیتی در میرجاوه، ترانزیت ریلی با پاکستان در سطح کمتری انجام شود؛ در غیر این صورت، با ترکیه نیز از طریق مرز ریلی رازی ارتباط و ترانزیت ریلی داریم.

سنندجی در پایان درباره ظرفیت قطارهای ترانزیتی چین نیز خاطرنشان کرد: هر رام قطاری که از چین به سمت ایران حرکت می‌کند، تقریباً ۵۴ کانتینر ۴۰ فوتی را جابه‌جا می‌کند.