به گزارش خبرگزاری مهر از راه‌آهن، جبارعلی ذاکری در نشست کمیسیون عالی گراف حمل‌ونقل ریلی با تأکید بر ضرورت ارتقای خدمات مسافری، به‌ویژه در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس، تأمین ظرفیت موردنیاز ناوگان و افزایش آمادگی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و مسافران را از اولویت‌های راه‌آهن دانست.

وی، تأمین واگن موردنیاز صاحبان کالا، رفع موانع حمل بارهای بین‌المللی و صادراتی و کاهش زمان توقف واگن‌ها را برای افزایش بهره‌وری بخش باری ضروری دانست و بر استفاده بهینه از ظرفیت لکوموتیوها و تشکیل قطارهای باری سنگین در محورهای دارای ظرفیت و شرایط فنی مناسب تأکید کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین تأمین امنیت زیرساخت‌ها و سیر ایمن قطارها را ضروری برشمرد و بر تقویت همکاری پلیس و حراست راه‌آهن، افزایش گشت‌زنی در خطوط و مقابله با سرقت تجهیزات ریلی تأکید کرد.

در ادامه میرحسن موسوی، قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن نیز با اشاره به استقبال مسافران از قطارهای مسافری، بر افزایش آماده‌به‌کاری ناوگان و اجرای دقیق تعمیرات اساسی لکوموتیوها برای ارتقای کیفیت خدمات در مسیرهای پرتردد تاکید کرد.

وی، افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی مسافران را از اولویت‌های راه‌آهن دانست و کاهش مصرف سوخت، ارتقای ایمنی سفر، کاهش تصادفات جاده‌ای و آلودگی هوا و بهبود کیفیت خدمات را از مزایای توسعه این بخش برشمرد.