پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تردد کامیونهای تجاری ایران با عراق و جزئیات علت بسته بودن مرز شلمچه، اظهار کرد: وضعیت تجارت ایران با کشور عراق در شرایط بسیار خوبی قرار دارد، اما بهطور کلی بسته شدن مرزهای شلمچه و چذابه از نظر اقتصادی اتفاق کماهمیتی نیست.
۴ میلیون تن کالا از شلمچه و چذابه عبور کرد
وی افزود: بر اساس آخرین آمار منتشرشده، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲.۵ میلیون تن کالا از مرز شلمچه و بیش از ۱.۵ میلیون تن کالا از مرز چذابه عبور کرده است؛ یعنی در مجموع بیش از ۴ میلیون تن کالا از این دو گذرگاه جابهجا شده است.
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بنابراین، وقتی این دو مرز بهصورت همزمان متوقف میشوند، موضوع فقط متوقف شدن تردد چند کامیون نیست؛ بلکه با اختلال در یک زنجیره تجاری مواجه هستیم که صادرکننده، کامیوندار، شرکت حملونقل، انبار، گمرک و در نهایت بازار عراق را تحت تأثیر قرار میدهد.
ضرورت تنوع مسیرهای تجاری با عراق
وی تصریح کرد: البته یک نکته مهم این است که تجارت ایران و عراق فقط از طریق مرزهای شلمچه و چذابه انجام نمیشود. مرزهای مهران، خسروی، پرویزخان، باشماق، تمرچین و سومار نیز فعال هستند و میتوانند بخشی از فشار ایجادشده را جذب کنند.
سنندجی یادآور شد: با این حال، جایگزینی سایر مرزها نیز بدون هزینه نیست. اگر بخواهیم کالاهایی را که قرار بوده از شلمچه و چذابه عبور کنند به مرزهای دیگر منتقل کنیم، مسافت حمل، زمان انتظار، هزینه کامیون و هزینههای لجستیکی افزایش پیدا میکند.
وی گفت: به همین دلیل، مسئله اصلی برای ایران این است که به جای وابستگی شدید به چند گذرگاه، یک شبکه متنوع و انعطافپذیر از مسیرهای تجاری با عراق داشته باشیم.
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران در پایان خاطرنشان کرد: بهطور کلی به نظر میرسید مرز شلمچه بهزودی بازگشایی خواهد شد.
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