سیدعبدالرضا موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از کسب رتبه برتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان یزد در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: نتیجه ارزیابی عملکرد نمایندگی‌های استانی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۴ از سوی دستیار وزیر در امور ارزیابی و نظارت اعلام و رتبه برتر نمایندگی یزد طی روزهای اخیر به صورت رسمی ابلاغ شده است.



وی افزود: پیگیری مسائل مرتبط با روابط خارجی استان و تلاش برای گسترش ارتباطات بین‌المللی، از محورهای اصلی فعالیت نمایندگی در سال گذشته بوده و در همین چارچوب برنامه‌های مختلفی برای معرفی توانمندی‌های یزد و ایجاد ارتباط با طرف‌های خارجی دنبال شد.



رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان یزد بیان کرد: میزبانی و هماهنگی حضور هیأت‌های خارجی، همراهی در سفرهای برون‌استانی و خارجی مسئولان و هیأت‌های یزد، ارتباط با سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور و فراهم‌کردن زمینه تعامل فعالان اقتصادی و مجموعه‌های علمی و فرهنگی استان با طرف‌های خارجی، بخشی از این اقدامات بوده است.



موسوی با اشاره به برنامه‌های سال ۱۴۰۵ گفت: برگزاری همایش ملی آفریقا در یزد و سفر هیأت تجاری و اقتصادی استان به فدراسیون روسیه، در کنار حضور یزد در نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللی در ترکیه، اقلیم کردستان عراق و روسیه، در راستای توسعه ارتباطات خارجی استان انجام شده است.



وی تصریح کرد: یزد با برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، اقتصادی، علمی و گردشگری، زمینه‌های متعددی برای همکاری با طرف‌های خارجی دارد و نمایندگی وزارت امور خارجه تلاش می‌کند این ظرفیت‌ها را در چارچوب سیاست خارجی کشور به فرصت‌های ارتباطی و همکاری‌های بین‌المللی پیوند دهد.



موسوی گفت: توسعه مناسبات با شهرها و استان‌های خارجی، استفاده بیشتر از ظرفیت خواهرخواندگی‌ها، تقویت دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی و ایجاد ارتباط میان دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان استان با مراکز خارجی، از زمینه‌هایی است که می‌تواند در ادامه مسیر مورد توجه قرار گیرد.