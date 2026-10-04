سیدعبدالرضا موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر از کسب رتبه برتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان یزد در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: نتیجه ارزیابی عملکرد نمایندگیهای استانی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۴ از سوی دستیار وزیر در امور ارزیابی و نظارت اعلام و رتبه برتر نمایندگی یزد طی روزهای اخیر به صورت رسمی ابلاغ شده است.
وی افزود: پیگیری مسائل مرتبط با روابط خارجی استان و تلاش برای گسترش ارتباطات بینالمللی، از محورهای اصلی فعالیت نمایندگی در سال گذشته بوده و در همین چارچوب برنامههای مختلفی برای معرفی توانمندیهای یزد و ایجاد ارتباط با طرفهای خارجی دنبال شد.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان یزد بیان کرد: میزبانی و هماهنگی حضور هیأتهای خارجی، همراهی در سفرهای بروناستانی و خارجی مسئولان و هیأتهای یزد، ارتباط با سفارتخانهها و نمایندگیهای ایران در خارج از کشور و فراهمکردن زمینه تعامل فعالان اقتصادی و مجموعههای علمی و فرهنگی استان با طرفهای خارجی، بخشی از این اقدامات بوده است.
موسوی با اشاره به برنامههای سال ۱۴۰۵ گفت: برگزاری همایش ملی آفریقا در یزد و سفر هیأت تجاری و اقتصادی استان به فدراسیون روسیه، در کنار حضور یزد در نمایشگاهها و رویدادهای بینالمللی در ترکیه، اقلیم کردستان عراق و روسیه، در راستای توسعه ارتباطات خارجی استان انجام شده است.
وی تصریح کرد: یزد با برخورداری از ظرفیتهای صنعتی، معدنی، اقتصادی، علمی و گردشگری، زمینههای متعددی برای همکاری با طرفهای خارجی دارد و نمایندگی وزارت امور خارجه تلاش میکند این ظرفیتها را در چارچوب سیاست خارجی کشور به فرصتهای ارتباطی و همکاریهای بینالمللی پیوند دهد.
موسوی گفت: توسعه مناسبات با شهرها و استانهای خارجی، استفاده بیشتر از ظرفیت خواهرخواندگیها، تقویت دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی و ایجاد ارتباط میان دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان استان با مراکز خارجی، از زمینههایی است که میتواند در ادامه مسیر مورد توجه قرار گیرد.
یزد- رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان یزد گفت: نمایندگی استان در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ نمایندگیهای استانی وزارت امور خارجه، حائز رتبه برتر شد.
سیدعبدالرضا موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر از کسب رتبه برتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان یزد در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: نتیجه ارزیابی عملکرد نمایندگیهای استانی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۴ از سوی دستیار وزیر در امور ارزیابی و نظارت اعلام و رتبه برتر نمایندگی یزد طی روزهای اخیر به صورت رسمی ابلاغ شده است.
نظر شما