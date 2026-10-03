خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، محدثه میرجلیلی؛ روابط خواهرخواندگی میان شهرها یکی از ابزارهای شناخته‌شده در دیپلماسی شهری است که می‌تواند فراتر از برگزاری دیدارها و امضای تفاهم‌نامه‌ها، زمینه ارتباط مستمر میان مدیریت‌های شهری، دانشگاه‌ها، فعالان اقتصادی، فرهنگی و گردشگری شهرهای مختلف جهان را فراهم کند.

یزد به عنوان شهری تاریخی و ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، طی سال‌های گذشته روابط خواهرخواندگی با شماری از شهرهای خارجی برقرار کرده است؛ روابطی که به گفته مسئولان، ظرفیت قابل توجهی برای معرفی توانمندی‌های یزد و بهره‌گیری از تجربه شهرهای دیگر جهان دارد.

در این رابطه سید عبدالرضا موسوی، رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در یزد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت روابط خواهرخواندگی یزد اظهار کرد: خواهرخواندگی یکی از شیوه‌های شناخته‌شده ارتباط میان شهرهای جهان است که ریشه‌های مدرن آن به تجربه‌های پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد؛ زمانی که شهرها تلاش کردند با ایجاد ارتباط مستقیم، زمینه شناخت متقابل، همکاری و ارتباط میان مردم و مدیریت‌های شهری را فراهم کنند.

وی افزود: امروز خواهرخواندگی دیگر صرفاً یک عنوان تشریفاتی نیست و می‌تواند در حوزه‌های مختلفی از جمله گردشگری تاریخی و سلامت، فرهنگ، دانشگاه، اقتصاد، فناوری و مدیریت شهری مورد استفاده قرار گیرد.

دیپلماسی شهری؛ ظرفیتی برای معرفی یزد

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در یزد با بیان اینکه جایگاه جهانی یزد باید با سطح ارتباطات بین‌المللی آن متناسب باشد، گفت: یزد یک شهر تاریخی و جهانی است و باید به خواهرخواندگی به عنوان بخشی از دیپلماسی شهری نگاه کنیم.

موسوی ادامه داد: این روابط می‌تواند ظرفیتی برای معرفی یزد، ایجاد ارتباط با شهرهای مختلف دنیا و استفاده از تجربه آنها به‌ویژه در حوزه گردشگری باشد.

وی تصریح کرد: هر اندازه ارتباط یزد با شهرهای دیگر جهان بیشتر و فعال‌تر باشد، شناخت مردم، فعالان گردشگری، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی آن شهرها از ظرفیت‌های یزد نیز افزایش پیدا می‌کند.

شهرها نیز می‌توانند کانال ارتباطی میان ملت‌ها باشند

موسوی درباره نقش خواهرخواندگی در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی اظهار کرد: روابط بین‌المللی تنها در سطح دولت‌ها شکل نمی‌گیرد؛ شهرها، مراکز فرهنگی، فعالان اقتصادی و مردم نیز می‌توانند کانال‌های ارتباطی خود را داشته باشند.

وی افزود: وقتی دو شهر خواهرخوانده می‌شوند، یک کانال ارتباطی مستقیم و پایدار میان آنها شکل می‌گیرد و این ارتباط حتی در شرایط دشوار نیز می‌تواند استمرار داشته باشد.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در یزد ادامه داد: در مقاطعی که در روابط رسمی کشورها مشکلاتی ایجاد می‌شود، وجود ارتباط میان شهرهای خواهرخوانده می‌تواند مسیر گفت‌وگو و انتقال دیدگاه‌ها را فراهم کند و زمینه ادامه همکاری‌های شهری، فرهنگی، گردشگری و اقتصادی را به وجود آورد.

تجربه شهرهای خواهرخوانده در شرایط بحرانی

موسوی با اشاره به تجربه سال‌های اخیر گفت: در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم شهرهای ایرانی به خوبی از ظرفیت شهرهای خواهرخوانده استفاده کردند و شهرداران ایرانی با همتایان خارجی خود مکاتبات زیادی داشتند که در این شرایط مؤثر بود.

وی افزود: شهرداری یزد نیز در این زمینه با همکاری وزارت امور خارجه با همتایان خود در شهرهای مختلف خواهرخوانده ارتباط برقرار کرد و از ظرفیتی که طی سال‌های متمادی ایجاد شده بود، در مواقع بحرانی بهره گرفت.

یزد برای سفرا یک شهر جهانی است

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در یزد با اشاره به استقبال نمایندگان کشورهای مختلف از ارتباط با مدیریت شهری یزد بیان کرد: شهرداری یزد در سال‌های گذشته میزبان هیئت‌ها و نمایندگان کشورهای مختلف بوده و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای ارتباطات بین‌المللی شهر یزد است.

موسوی گفت: هر سفیری که به یزد سفر کرده، پس از دیدار با استاندار، درخواست ملاقات با شهرداری یزد را نیز داشته است؛ چراکه شهر یزد برای بسیاری از سفرا یک شهر جهانی محسوب می‌شود.

ضرورت فعال‌سازی دوباره روابط خواهرخواندگی

وی با تأکید بر ضرورت عملیاتی شدن تفاهم‌نامه‌های خواهرخواندگی اظهار کرد: برای اجرای مفاد این تفاهم‌نامه‌ها به برنامه منظم‌تری به‌خصوص در زمینه تبادل هیئت‌ها نیاز داریم.

موسوی افزود: شرایط چند سال گذشته از جمله همه‌گیری کرونا و شرایط بین‌المللی و جنگ‌های تحمیلی علیه کشور، رفت‌وآمد میان شهرها را محدود کرده است، اما اکنون باید این ارتباطات دوباره فعال‌تر شود.

وی تصریح کرد: ما فقط نباید میزبان هیئت‌های خارجی باشیم، بلکه هیئت‌هایی از یزد نیز باید به شهرهای خواهرخوانده سفر کنند.

سفر هیئت‌ها باید به انتقال تجربه منجر شود

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در یزد تأکید کرد: این سفرها نباید صرفاً تشریفاتی باشد، بلکه مدیران شهری، فعالان گردشگری، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی باید در این سفرها حضور داشته باشند و از تجربه شهرهای طرف مقابل استفاده کنند.

موسوی افزود: باید ببینیم یک شهر چگونه گردشگری خود را مدیریت می‌کند، چگونه از فناوری و هوش مصنوعی استفاده می‌کند، چگونه بافت تاریخی خود را حفظ و مرمت می‌کند و چگونه ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی خود را به جهان معرفی می‌کند.

وی گفت: بنابراین تبادل هیئت‌ها باید در واقع تبادل تجربه باشد و استمرار ارتباط با شهرهای خواهرخوانده نیز می‌تواند به معرفی یزد و افزایش توجه گردشگران خارجی به این شهر کمک کند.

ضعف در برنامه‌های مشترک باید جبران شود

موسوی درباره عملکرد سال‌های اخیر در اجرای برنامه‌های مشترک گفت: اگر دو، سه سال اخیر را بررسی کنیم، شرایط بین‌المللی باعث شده فرصت بهره‌برداری از تفاهم‌نامه‌های خواهرخواندگی محدود شود.

وی افزود: اگر بخواهیم بگوییم در این مدت نمایشگاه‌های مشترک قابل توجهی برگزار شده یا هیئتی از استان یزد به شهرهای خواهرخوانده سفر کرده است، باید بگوییم چنین اتفاقی به شکل مطلوب رخ نداده است.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در یزد این موضوع را یک نقیصه دانست و گفت: باید در مسیر جبران این کاستی تلاش کنیم و روابط موجود را دوباره فعال کنیم.

خواهرخواندگی متعلق به یک دستگاه نیست

موسوی با تأکید بر اینکه اجرای تفاهم‌نامه‌های خواهرخواندگی نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است، اظهار کرد: در تفاهم‌نامه‌های خواهرخواندگی بندهای مختلفی وجود دارد که حوزه‌هایی مانند کشاورزی، صنعت، گردشگری، فرهنگ و دانشگاه را شامل می‌شود.

وی افزود: بنابراین یک تفاهم‌نامه خواهرخواندگی سندی است که دستگاه‌های مختلف استان باید برای اجرای آن در کنار یکدیگر قرار گیرند.

سازوکار ایجاد خواهرخواندگی

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در یزد درباره روند ایجاد روابط خواهرخواندگی نیز گفت: شهرهای ایرانی برای این کار باید مجوزهای لازم را از وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها دریافت کنند و شهرهای خارجی نیز مطابق قوانین و فرآیندهای داخلی کشورهای خود اقدام می‌کنند.

موسوی افزود: این فرآیند در کشورهای مختلف متفاوت است و به جایگاه شهرداری‌ها، وظایف و ساختار اداری آنها بستگی دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای نمونه، تفاهم‌نامه یزد و تورفان چین حدود چهار ماه زمان برد، در حالی که فرآیند ارتباط با یک شهر دیگر حدود دو سال طول کشیده است.

موسوی در پایان گفت: هدف این است که خواهرخواندگی از یک سند روی کاغذ به یک ارتباط زنده و مستمر تبدیل شود؛ ارتباطی که هم یزد را به جهان معرفی کند و هم امکان استفاده از تجربیات شهرهای دیگر را برای توسعه شهر فراهم آورد.