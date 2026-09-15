تأکید استاندار یزد بر تقویت حضور فعالان اقتصادی یزد در بازار روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی، در جریان سفر دیپلماتیک و اقتصادی به روسیه، در نشستی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، استاندار بوشهر و جمعی از فعالان اقتصادی، راهکارهای توسعه مبادلات تجاری، تسهیل صادرات و ظرفیتهای سرمایهگذاری متقابل را بررسی کرد.
وی در این نشست که در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو برگزار شد راهکارهای عملیاتی برای تسهیل حضور فعالان اقتصادی استان یزد در بازار روسیه مورد بررسی قرار داد.
بابایی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه دیپلماسی استانی اظهار کرد: با هماهنگی وزارت امور خارجه، توسعه دیپلماسی استانی بهطور جدی در دستور کار استانداران قرار گرفته است.
وی افزود: هر استان باید با تکیه بر ظرفیتهای بومی خود، زمینه برقراری و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای هدف صادراتی را فراهم کند.
استاندار یزد با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت کشورهای دوست و همسایه برای توسعه تجارت، خاطرنشان کرد: توسعه تبادلات تجاری با کشورهای هدف و ایجاد ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی، با جدیت در دستور کار مدیریت استان یزد قرار دارد.
بابایی تصریح کرد: یزد با برخورداری از ظرفیتهای تولیدی و تجاری، آمادگی دارد با بهرهگیری از حمایتهای دیپلماتیک سفارت ایران، حضور خود را در بازار روسیه توسعه داده و سهم بیشتری از بازار صادراتی این کشور به دست آورد.
در ادامه این نشست، نمایندگان گروههای تجاری نیز دیدگاهها و چالشهای پیشروی صادرات را مطرح کردند و درباره ظرفیتهای مشترک سرمایهگذاری و راهکارهای توسعه همکاریهای اقتصادی به بحث و رایزنی پرداختند.
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