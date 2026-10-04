به گزارش خبرنگار مهر، سیدحیدر میرفخرالدینی، ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: از ۲۸ شهریور کلاس‌های دانشگاه آغاز شد و بیش از ۹۵ درصد کلاس‌های مقطع کارشناسی با ظرفیت مناسب تشکیل شده است و خوشبختانه سال تحصیلی با انگیزه خوبی آغاز شد.



وی با اشاره به برنامه‌های دانشگاه برای تقویت فعالیت‌های دانشجویی افزود: ۵۸ انجمن در دانشگاه ایجاد شد و تلاش داریم دانشجویان تازه‌وارد و جوان با انگیزه را در قالب تیم‌های دانشجویی فعال کنیم تا دانشگاه علاوه بر آموزش، محل رشد مهارت، فعالیت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان باشد.



رئیس دانشگاه یزد ادامه داد: دانشگاه باید ماهیت واقعی خود را حفظ کند؛ کلاس درس باید محل تعامل واقعی استاد و دانشجو و انتقال دانش باشد و دانشجو نیز باید بتواند از ظرفیت‌های دانشگاه برای رشد علمی و مهارتی خود استفاده کند.



میرفخرالدینی گفت: با همکاری صنعت این امکان فراهم می‌شود تا متناسب با نیاز صنعت، بخشی از سرفصل‌های درسی تغییر کند و دانشگاه بتواند تا حدود ۴۰ درصد سرفصل‌های برخی دروس را متناسب با نیازهای واقعی صنعت تنظیم کند.



وی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت تأکید کرد و گفت: دانشگاه باید از ظرفیت‌های خود برای حل مسائل کشور استفاده کند و در کنار آموزش، زمینه فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه را نیز توسعه دهد.



رئیس دانشگاه یزد با اشاره به موضوع درآمدهای اختصاصی دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه نباید بیش از حد به منابع دولتی وابسته باشد و باید بتواند بخشی از منابع مورد نیاز خود را از مسیر فعالیت‌های علمی، پژوهشی، آزمایشگاهی و دوره‌های تخصصی تأمین کند.



میرفخرالدینی افزود: دانشگاه یزد ظرفیت‌های آزمایشگاهی قابل توجهی دارد و باید این ظرفیت‌ها به شکلی فعال‌تر در اختیار صنعت و بخش‌های مختلف قرار گیرد تا هم نیاز کشور پاسخ داده شود و هم درآمدهای اختصاصی دانشگاه افزایش یابد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی دانشجویان تأکید کرد و گفت: دانشگاه باید محل گفت‌وگو و فعالیت دانشجویان با دیدگاه‌های مختلف باشد و نباید گرایش سیاسی افراد مانع استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی آنها شود.



رئیس دانشگاه یزد تصریح کرد: در به‌کارگیری نخبگان و متخصصان، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، باید نگاه تخصصی حاکم باشد و مسائل سیاسی نباید در استفاده از ظرفیت علمی افراد دخالت داده شود.



میرفخرالدینی همچنین دانشگاه یزد را دارای ظرفیت اثرگذاری در سطح استان دانست و گفت: این دانشگاه می‌تواند در کنار سایر دانشگاه‌ها، صنایع، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی، یک اکوسیستم علمی و فناورانه در استان ایجاد کند.



وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از مهاجرت نخبگان افزود: باید شرایطی فراهم شود که نیروی متخصص بتواند در استان بماند و فعالیت کند. برای این منظور، ارتباط میان دانشگاه و صنعت باید به شکل جدی‌تری دنبال شود و بخش خصوصی نیز با سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهش و فناوری، در این مسیر مشارکت کند.



رئیس دانشگاه یزد با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان خاطرنشان کرد: صنایع فولاد، معادن و دیگر بخش‌های اقتصادی استان می‌توانند با دانشگاه ارتباط نزدیک‌تری داشته باشند و از توان علمی و نیروی متخصص دانشگاه برای حل مسائل خود استفاده کنند.



میرفخرالدینی در پایان بر نقش دانشگاه در توسعه استان تأکید کرد و گفت: دانشگاه، صنعت، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا ظرفیت‌های علمی و اقتصادی استان به فرصت‌های جدید تبدیل شود. مهم‌ترین کمک دانشگاهیان نیز تبیین ظرفیت‌های علمی برای مردم و کمک به جذب سرمایه برای استان است.