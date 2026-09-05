خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، محدثه میرجلیلی؛ تبدیل ظرفیت‌های پزشکی و گردشگری یزد به یک محصول بین‌المللی، تنها به توان بیمارستان‌ها و پزشکان وابسته نیست؛ بلکه به شبکه‌ای از ارتباطات خارجی، دیپلماسی شهری، نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور، بخش خصوصی و همکاری میان شهرهای مختلف ایران نیاز دارد.

در این راستا نیز سیدعبدالرضا موسوی، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان یزد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ممکن است گردشگری سلامت در نگاه نخست موضوعی کاملاً درمانی به نظر برسد، اما زنجیره آن کاملاً بین‌المللی است.

وی افزود: بیمار باید از کشور دیگری تصمیم به سفر بگیرد، اطلاعات دریافت کند، اعتماد کند، روادید بگیرد، با مرکز درمانی ارتباط برقرار کند و وارد ایران شود و اینجاست که نقش وزارت امور خارجه اهمیت پیدا می‌کند.

موسوی گفت: وزارت امور خارجه به عنوان یکی از اعضای شورای راهبری گردشگری سلامت، در حوزه‌هایی مانند تسهیل فرآیندهای روادید درمانی، هماهنگی بین دستگاهی و کمک به ایجاد ارتباطات خارجی این حوزه نقش دارد.

وی افزود: تسهیل صدور روادید درمانی و حرکت به سمت فرآیندهای الکترونیکی نیز بخشی از این مسیر است، اما شاید مهم‌تر از آن، شبکه گسترده نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باشد.

موسوی ادامه داد: اگر ظرفیت یک مرکز درمانی یزد از طریق یک نمایندگی ایران به یک نهاد درمانی، شرکت گردشگری سلامت، پزشک یا فعال اقتصادی در مسقط، بغداد، باکو، دوشنبه، تاشکند یا دهلی معرفی شود، یک ظرفیت محلی به یک فرصت بین‌المللی تبدیل شده است این همان معنای عملی دیپلماسی استانی است.

خواهرخواندگی‌های یزد تشریفاتی نماند

موسوی با اشاره به روابط شهری یزد گفت: یزد از یک مزیت بین‌المللی دیگر نیز برخوردار است و آن شبکه روابط شهری خارجی است.

وی افزود: پوتی گرجستان، تورفان چین، براگا پرتغال، گیومری ارمنستان، پینگیائو چین، خجند تاجیکستان، خیوه ازبکستان، لینتز اتریش و یاسبرین مجارستان از جمله شهرهای خواهرخوانده یزد هستند.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان یزد ادامه داد: با ارومچی چین نیز تفاهم‌نامه دوستی وجود دارد و روابط یزد و سویا اسپانیا نیز در مسیر انعقاد تفاهم‌نامه خواهرخواندگی قرار دارد.

وی افزود: شهرهای میبد، بافق و ابرکوه نیز برای توسعه روابط خواهرخواندگی با شهرهای خارجی اقدام کرده‌اند.

پیشنهاد «خواهرخواندگی سلامت»

موسوی تأکید کرد: این روابط نباید فقط به دیدارهای رسمی، فرهنگی و گردشگری محدود شود.

وی گفت: می‌توان میان دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی، بیمارستان‌ها و مجموعه‌های فعال حوزه سلامت شهرهای مرتبط، ارتباط برقرار کرد.

وی پیشنهاد کرد: «خواهرخواندگی سلامت» می‌تواند به بستری برای تبادل تجربه پزشکی، همکاری دانشگاهی، تله‌مدیسین، تبادل علمی، معرفی پزشکان و مراکز درمانی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری سلامت تبدیل شود.

موسوی تصریح کرد: این حوزه‌ای است که دیپلماسی شهری و دیپلماسی استانی می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند.

شبکه شهرهای گردشگری سلامت ایران تشکیل شود

وی درباره همکاری میان شهرهای ایران نیز گفت: شهرهای ایران باید در کنار رقابت، همکاری را نیز تجربه نکنند.

موسوی افزود: می‌توان ایجاد «شبکه شهرهای گردشگری سلامت ایران» را دنبال کرد؛ شبکه‌ای که در آن شهرهای دارای ظرفیت، تجربیات خود را در زمینه مدیریت بیماران بین‌الملل، استانداردهای IPD، بازاریابی خارجی، شرکت‌های تسهیلگر، خدمات چندزبانه، بیمه و پرداخت، تله‌مدیسین، طراحی بسته‌های درمان و گردشگری و شناسایی بازارهای هدف با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

وی ادامه داد: این همکاری می‌تواند حتی در معرفی ایران در نمایشگاه‌های خارجی نیز مؤثر باشد.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان یزد گفت: به جای اینکه هر شهر به صورت جداگانه خود را معرفی کند، می‌توان پیام بزرگ‌تری به بازار جهانی ارائه کرد و آن «ایران؛ مقصد گردشگری سلامت، با چندین شهر تخصصی و گردشگری» است.

موسوی اظهار کرد: یک بیمار ممکن است برای درمان تخصصی به تهران یا شیراز بیاید، اما سفر او می‌تواند با بازدید از اصفهان و یزد ادامه پیدا کند.

وی افزود: از سوی دیگر، بیماری که برای درمان به یزد می‌آید نیز می‌تواند در قالب یک برنامه گردشگری از اصفهان، شیراز یا سایر مقاصد ایران بازدید کند.

وی تصریح کرد: این یعنی به جای رقابت صفر و یکی میان شهرها، می‌توان زنجیره‌ای از مقاصد گردشگری سلامت ایران ایجاد کرد.

موسوی گفت: در چنین مدلی، گردشگر خارجی ایران را نه فقط به عنوان محل درمان، بلکه به عنوان یک تجربه کامل سلامت، فرهنگ و گردشگری خواهد شناخت.

ایرانیان خارج از کشور؛ سرمایه اعتمادسازی

موسوی یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم را ایرانیان خارج از کشور دانست و گفت: ایرانیان مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپا، هند، آسیای مرکزی و سایر نقاط جهان می‌توانند در معرفی ظرفیت‌های پزشکی ایران نقش مهمی داشته باشند.

وی افزود: در بازار سلامت، اعتماد اهمیت بسیار زیادی دارد و توصیه یک پزشک، دوست، خانواده یا فرد مورد اعتماد گاهی می‌تواند از یک تبلیغ گسترده مؤثرتر باشد.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان یزد گفت: با رعایت چارچوب‌های قانونی و حرفه‌ای می‌توان از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای معرفی توانمندی‌های پزشکی و گردشگری سلامت استان استفاده کرد.

وی افزود: نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز می‌توانند در چارچوب مأموریت‌های خود، در ایجاد ارتباط میان فعالان ایرانی و طرف‌های خارجی و معرفی ظرفیت‌های استان‌ها نقش تسهیلگر داشته باشند.

نقشه راه برای گردشگری سلامت یزد

موسوی درباره اقداماتی که استان می‌تواند در این مسیر انجام دهد، اظهار کرد: نخست باید کارگروه دیپلماسی سلامت استان یزد با مشارکت نمایندگی وزارت امور خارجه، دانشگاه علوم پزشکی، میراث فرهنگی، اتاق بازرگانی، شهرداری و بخش خصوصی تشکیل شود.

وی افزود: برقراری ارتباط سازمان‌یافته با شهرهای پیشرو گردشگری سلامت ایران، پیگیری ایجاد شبکه شهرهای گردشگری سلامت ایران، انتخاب پنج تا هفت بازار اولویت‌دار خارجی و تدوین برنامه اختصاصی برای هر بازار نیز ضروری است.

وی تهیه اطلس گردشگری سلامت یزد به زبان‌های انگلیسی، عربی و زبان‌های اولویت‌دار بازارهای هدف و طراحی بسته‌های «درمان، اقامت، گردشگری» برای بیمار و همراه را از دیگر اقدامات مورد نیاز دانست.

سفارتخانه‌ها باید وارد میدان شوند

موسوی گفت: استفاده هدفمند از ظرفیت سفارتخانه‌ها، سرکنسولگری‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای معرفی ظرفیت‌های درمانی و گردشگری استان نیز باید دنبال شود.

وی افزود: فعال کردن روابط خواهرخواندگی یزد در مسیر دیپلماسی سلامت، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای اعتمادسازی، توسعه تله‌مدیسین و مشاوره پزشکی پیش از سفر و ایجاد برند واحد «گردشگری سلامت یزد» از دیگر اقدامات پیشنهادی است.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان یزد تصریح کرد: در کنار همه این اقدامات، ایجاد نظام آماری دقیق و یکپارچه برای گردشگری سلامت استان اهمیت ویژه‌ای دارد.

بدون آمار دقیق نمی‌توان بازار بعدی را شناخت

موسوی توضیح داد: اگر ندانیم بیمار خارجی از کجا آمده، برای چه خدمتی آمده، چقدر هزینه کرده، چند روز در استان مانده و چگونه با یزد آشنا شده است، نمی‌توانیم برای بازار بعدی برنامه‌ریزی کنیم.

وی تأکید کرد: بنابراین نظام آماری فقط یک کار اداری نیست، بلکه ابزار تصمیم‌گیری و بازارشناسی گردشگری سلامت استان است.

یزد می‌تواند مقصد درمانی، گردشگری و دیپلماتیک باشد

موسوی در جمع‌بندی گفت: یزد امروز مجموعه‌ای از ظرفیت‌های ارزشمند شامل پزشکان و متخصصان، مراکز درمانی، تجربه درمان ناباروری، میراث جهانی، جاذبه‌های گردشگری، هزینه رقابتی، بخش خصوصی، روابط خواهرخواندگی و شبکه دیپلماسی خارجی کشور را در اختیار دارد و مسئله اصلی، جمع کردن این قطعات در کنار یکدیگر است.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان یزد تأکید کرد: وزارت امور خارجه قرار نیست جای پزشک، بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی یا بخش خصوصی را بگیرد؛ نقش وزارت امور خارجه ایجاد و تسهیل پل ارتباطی میان ظرفیت‌های داخلی و جهان خارج است.

وی خاطرنشان کرد: یک ظرفیت پزشکی در یزد ممکن است در داخل استان قرار داشته باشد، اما بازار آن می‌تواند در بغداد، کابل، مسقط، دوحه، کویت، منامه، ابوظبی، ریاض، باکو، ایروان، دوشنبه، تاشکند، دهلی و حتی اروپا باشد.

موسوی گفت: وظیفه دیپلماسی استانی این است که این دو نقطه را تا حد امکان به یکدیگر نزدیک کند.

وی افزود: اگر یک بیمار خارجی برای درمان به یزد بیاید، تنها یک بیمارستان منتفع نمی‌شود؛ پزشک، پرستار، هتل، حمل‌ونقل، مترجم، رستوران، راهنمای گردشگری و ده‌ها کسب‌وکار دیگر نیز از این سفر بهره می‌برند.

موسوی در پایان تأکید کرد: گردشگری سلامت برای یزد فقط یک موضوع پزشکی نیست؛ موضوع اقتصاد، اشتغال، ارزآوری، گردشگری، دیپلماسی اقتصادی و تصویر بین‌المللی استان است و می‌توان در کنار عنوان «یزد؛ شهر تاریخی و جهانی»، افق «یزد؛ مقصد گردشگری سلامت در شبکه ملی و منطقه‌ای ایران» را نیز ترسیم کرد.