امیرافراز دهقانی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره مسیر رسیدن به موفقیت و کسب رتبه تک رقمی در کنکور اظهار کرد: دانش‌آموخته دبیرستان شهید صدوقی یزد بودم و توانستم با توکل به خدا رتبه هفتم کنکور ریاضی سال ۱۴۰۵ را کسب کنم.

وی افزود: پدرم پزشک عمومی و مادرم کارمند بانک هستند و فضای خانه ما صمیمی و سرشار از محبت بود. در سال کنکور، مهم‌ترین حمایت خانواده برای من زمانی بود که یک‌خورده از درس خواندن دلسرد می‌شدم و آنها با دلگرمی و آرامش دادن، کمک می‌کردند دوباره به مسیر برگردم.

رتبه هفتم کنکور ریاضی از یزد افزود: این حمایت‌ها به‌ویژه در دوران جنگ اهمیت بیشتری پیدا کرد؛ چراکه در آن روزها تاریخ دقیق کنکور و امتحانات نهایی مشخص نبود و نگرانی‌هایی درباره آینده و نحوه برگزاری آزمون‌ها وجود داشت.

انگیزه‌ای که از هدف می‌آمد

دهقانی درباره عوامل حفظ انگیزه خود در سال کنکور گفت: نتایجی که در آزمون‌های آزمایشی می‌گرفتم برایم انرژی‌بخش بود و فکر کردن به هدفی که داشتم نیز باعث می‌شد با انگیزه بیشتری ادامه بدهم.

وی با اشاره به فضای خانوادگی خود بیان کرد: یک برادر بزرگ‌تر دارم و رابطه‌مان صمیمی و دوستانه است. درباره فضای رقابتی میان دانش‌آموزان نیز، در پایه دهم رقابت بیشتر بود، اما هرچه زمان گذشت، همکاری و همدلی میان دانش‌آموزان بیشتر شد.

علاقه‌ای که مسیر ریاضی را مشخص کرد

رتبه هفتم کنکور ریاضی درباره انتخاب مسیر تحصیلی خود گفت: علاقه زیادی به ریاضی داشتم و یادگیری این درس برایم حتی آسان بود و همین علاقه باعث شد احساس کنم ریاضی مسیر مناسبی برای من است.

دهقانی درباره شیوه مطالعه خود نیز اظهار کرد: مطالعه‌ام را متناسب با درسی که نیاز به توجه و تمرین بیشتری داشت تنظیم می‌کردم. خلاصه‌نویسی و نوشتن اشتباهات نیز از روش‌هایی بود که در مطالعه استفاده می‌کردم و به من کمک می‌کرد ایرادهای خودم را بهتر بشناسم.

تداوم تلاش در سخت‌ترین روزها و در میانه جنگ

وی روزهای جنگ را سخت‌ترین مقطع مسیر کنکور خود دانست و گفت: در آن روزها نگرانی درباره آینده و اینکه کنکور و امتحانات نهایی برگزار می‌شود یا نه، شرایط را سخت کرده بود؛ اما دلگرمی خانواده و ایمان به تلاش‌های خودم و خدا کمک کرد این روزها را پشت سر بگذارم.

دهقانی درباره لحظه مشاهده نتیجه کنکور نیز بیان کرد: واقعاً خوشحالی و حتی حس تعجب داشتم و دیدن این نتیجه برایم حس متفاوتی داشت.

شبیه‌سازی آزمون برای مدیریت استرس

رتبه هفتم کنکور ریاضی درباره مدیریت زمان و استرس در جلسه آزمون گفت: مهم‌ترین تکنیکی که برایم مفید بود، شبیه‌سازی آزمون با بیشترین شباهت به شرایط واقعی بود؛ هم در خانه و هم پیش از آزمون سعی می‌کردم شرایط را تا حد امکان شبیه جلسه کنکور کنم.

وی افزود: این کار باعث شد در جلسه واقعی، مدیریت زمان و استرس برایم بسیار آسان‌تر شود و با شرایط آزمون بیگانه نباشم.

علم و فناوری؛ سهم جوانان در سربلندی ایران

دهقانی درباره نقش جوانان در سربلندی ایران نیز گفت: یک جوان ایرانی می‌تواند با کسب علم و مهارت و کمک به توسعه علم و فناوری، برای سربلندی ایران تلاش کند.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان نیز می‌توانند با جدی گرفتن مسیر علمی و تلاش برای یادگیری، در آینده به پیشرفت علمی و فناوری کشور کمک کنند.

روشی که برای هر دانش‌آموز یکسان نیست

رتبه هفتم کنکور ریاضی در توصیه به دانش‌آموزانی که این مسیر را دنبال می‌کنند، بر پیدا کردن روش مناسب مطالعه تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان باید روش‌های مختلف مطالعه را امتحان کنند؛ از خلاصه‌نویسی گرفته تا کلاس‌های آنلاین و روش‌های دیگر، تا ببینند کدام روش برای خودشان مناسب‌تر است.

دهقانی در پایان تأکید کرد: مهم این است که دانش‌آموز امیدش را از دست ندهد و نسبت به هدفی که برای خودش تعیین کرده، متعهد بماند.