راز موفقیت ترین های کنکور در مازندران

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: پشت هر رتبه درخشان کنکور، روایت متفاوتی از ماه‌ها و سال‌های تلاش، برنامه‌ریزی و انتظار برای رسیدن به نتیجه وجود دارد؛ روایت‌هایی که گاهی با ساعت‌های طولانی مطالعه گره خورده و گاهی با حمایت خانواده و مدرسه، مدیریت فشار روانی و حتی حفظ بخشی از زندگی روزمره در دوران آمادگی برای آزمون معنا پیدا می‌کند.

در کنکور سراسری ۱۴۰۵، حدود ۳۵ هزار داوطلب مازندرانی در آزمون شرکت کردند و حاصل رقابت دانش‌آموزان استان، ثبت نام شش نفر در جمع ۱۰ رتبه نخست کشور بود؛ موفقیتی که با صدرنشینی کامل مازندران در سه رتبه اول گروه علوم ریاضی و فنی همراه شد.

اشکان کریمی از قائم‌شهر رتبه نخست، امیرکیان رئیسی‌بهان از آمل رتبه دوم و امیرحسین جعفری از بابل رتبه سوم این گروه را کسب کردند و نیلسا حیدریان از آمل نیز در جایگاه پنجم قرار گرفت. اوستا نوشیروان‌پور از قائم‌شهر رتبه دهم ریاضی و محمدحسین تقدیسی لاریجانی از قائم‌شهر رتبه چهارم گروه علوم انسانی را به دست آوردند.

میرکیان رئیسی‌بهان؛ رتبه دوم با ۸ تا ۱۰ ساعت مطالعه و یک زندگی متعادل

در میان رتبه‌های برتر امسال، امیرکیان رئیسی‌بهان دانش‌آموخته مرکز استعدادهای درخشان آمل، یکی از چهره‌های شاخص مازندران است؛ دانش‌آموزی که با کسب رتبه دوم گروه علوم ریاضی و فنی، سهم آمل را در جمع برترین‌های کشور پررنگ کرد.

روایت او از موفقیت، تنها به ساعت مطالعه محدود نمی‌شود؛ رئیسی‌بهان از سال‌ها درس خواندن مستمر، شروع جدی مطالعه کنکوری از پایه یازدهم و البته تلاش برای حفظ تعادل میان درس و زندگی سخن می‌گوید؛ رویکردی که به گفته خودش کمک کرده در مسیر طولانی آمادگی برای آزمون فرسوده نشود.

رئیسی‌بهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره لحظه اطلاع از نتیجه کنکور اظهار کرد: خبر موفقیتم را از پدرم شنیدم و احساس بسیار خوبی داشتم؛ اینکه توانسته بودم به رتبه‌ای خوب و بالا دست پیدا کنم، برایم خوشایند بود.

وی افزود: انتظار داشتم رتبه‌ام تقریباً در همین حدود باشد و پیش‌بینی می‌کردم نتیجه خوبی در کنکور کسب کنم.

این دانش‌آموز آملی درباره سابقه مطالعه خود گفت: در مجموع حدود ۹ تا ۱۰ سال به صورت مستمر درس خواندم، اما مطالعه جدی برای کنکور را از مهرماه پایه یازدهم آغاز کردم.

رئیسی‌بهان میزان مطالعه روزانه خود را حدود هشت تا ۱۰ ساعت عنوان کرد و ادامه داد: با روزی هشت تا ۱۰ ساعت درس خواندن و حمایت همه‌جانبه خانواده می‌توان برای کسب رتبه تک‌رقمی در کنکور تلاش کرد.

اما آنچه در روایت رتبه دوم کشور جلب توجه می‌کند، نگاه او به سبک زندگی در دوران کنکور است، وی گفت: در کنار درس، تفریح و حضور در مهمانی‌ها را هم دنبال می‌کردم و تلاش داشتم همه امور را در کنار هم داشته باشم تا از نظر روحی خسته نشوم و میان درس و زندگی تعادل برقرار کنم.

رتبه دوم گروه ریاضی کشور نقش خانواده را نیز در این مسیر مهم دانست و افزود: شرایط حمایت خانواده در این مدت بسیار خوب بود و حمایت مناسبی از من داشتند که قطعاً در مسیر موفقیتم تأثیرگذار بود.

رئیسی‌بهان برای ادامه تحصیل نیز مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف را مدنظر دارد و گفت احتمالاً این رشته را برای ادامه مسیر دانشگاهی خود انتخاب خواهد کرد.

نیلسا حیدریان؛ ۱۱ ساعت مطالعه در روزهای سرنوشت‌ساز

موفقیت آمل در کنکور امسال به رتبه دوم محدود نشد و نیلسا حیدریان نیز با قرار گرفتن در جایگاه پنجم گروه علوم ریاضی و فنی، دومین نام این شهر در جمع رتبه‌های برتر کشور شد.

حیدریان در روایت خود بیشتر بر ماه‌های پایانی و دوران جمع‌بندی تمرکز دارد؛ دوره‌ای که برای بسیاری از داوطلبان، فشار آزمون و نگرانی از نتیجه افزایش می‌یابد. او در این مقطع روزانه حدود ۱۱ ساعت مطالعه داشته و در کنار تلاش شخصی، حمایت خانواده و مدرسه را بخشی از مسیر موفقیت خود می‌داند.

این دانش‌آموز آملی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دوران جمع‌بندی و ماه‌های پایانی، روزانه حدود ۱۱ ساعت مطالعه داشتم و همراهی خانواده و مدرسه تأثیر زیادی در رسیدن به این موفقیت داشت.

وی افزود: داشتن فضای مناسب برای مطالعه و حمایت معلمان و مسئولان مدرسه باعث شد با آرامش بیشتری مسیر آمادگی برای آزمون را طی کنم.

حیدریان درباره لحظه اطلاع از نتیجه کنکور نیز گفت: حدود ساعت ۱۰ صبح از طریق تماس دوستان و اطرافیان متوجه رتبه خود شدم و کسب این جایگاه برایم بسیار خوشحال‌کننده بود.

وی تمرکز اصلی خود را بر دروس اختصاصی عنوان کرد، اما تأکید داشت که هیچ بخشی از برنامه مطالعاتی‌اش را کنار نگذاشته و تلاش کرده است برنامه‌ای منظم داشته باشد.

حضور همزمان دو دانش‌آموز آملی در جمع پنج رتبه نخست گروه ریاضی، بخشی از موفقیت امسال این شهرستان را شکل داده است؛ موفقیتی که در کنار تلاش فردی، از نگاه این دانش‌آموزان با نقش مدرسه و خانواده نیز پیوند خورده است.

امیرحسین جعفری؛ رتبه سوم با روزی هشت ساعت مطالعه

بابل نیز یکی از سه شهر مازندران بود که نام دانش‌آموزش در بالاترین سطح جدول نتایج کنکور قرار گرفت. امیرحسین جعفری، دانش‌آموخته مدرسه شهید بهشتی بابل، رتبه سوم گروه علوم ریاضی و فنی کشور را به دست آورد تا سه رتبه نخست این گروه به طور کامل در اختیار دانش‌آموزان مازندرانی قرار گیرد.

جعفری در روایت خود بیش از هر چیز بر تلاش مستمر و نقش خانواده تأکید دارد. او روزانه به طور میانگین هشت ساعت مطالعه می‌کرد و معتقد است در کنار تلاش شخصی، حمایت خانواده به‌ویژه مادرش، فضای مناسبی برای حرکت به سمت هدف ایجاد کرده است.

جعفری اظهار کرد: وقتی متوجه شدم رتبه سوم کنکور را کسب کرده‌ام، بسیار خوشحال شدم و احساس خوبی داشتم.

وی درباره عوامل موفقیت خود گفت: کمک و حمایت خانواده، به‌ویژه مادرم، شرایطی را فراهم کرد تا بتوانم به چیزی که می‌خواهم برسم.

رتبه سوم کنکور ریاضی کشور درباره میزان تلاش خود نیز اظهار کرد: هرچقدر که در توانم بود برای رسیدن به این موفقیت تلاش کردم.

جعفری میانگین مطالعه روزانه خود را حدود هشت ساعت اعلام کرد و درباره برنامه آینده تحصیلی‌اش گفت: علاقه‌مندم در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف تحصیل کنم.

اما توصیه این دانش‌آموز بابلی به داوطلبان کنکور، بیشتر از آنکه درباره شیوه درس خواندن باشد، به مدیریت فضای ذهنی و دوری از حاشیه‌ها مربوط می‌شود. وی افزود: دانش‌آموزان نباید زیاد درگیر حواشی و اخبار شوند، چون این حواشی می‌تواند به درس آسیب بزند.

جعفری تأکید کرد: دانش‌آموزان باید تمام تلاش خود را برای رسیدن به هدفشان انجام دهند، چون راهی غیر از تلاش کردن برای رسیدن به هدف وجود ندارد.

مادر امیرحسین نیز با ابراز خوشحالی از موفقیت فرزندش گفت: پسرم خیلی زحمت کشید و خوشحالم که نتیجه تلاشش را می‌بینم.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: امیرحسین بعد از مدرسه هم بسیار تلاش می‌کرد و مدیر، معاون و عوامل مدرسه نیز در این مسیر همکاری زیادی داشتند.

مادر این دانش‌آموز بابلی درباره کلاس‌های آموزشی خارج از مدرسه نیز گفت: امیر کلاس خاصی نرفت و بیشتر موفقیتش حاصل تلاش خودش بود.

محمدحسین تقدیسی؛ وقتی کتاب درسی منبع اصلی موفقیت می‌شود

در کنار درخشش دانش‌آموزان مازندران در گروه ریاضی، یک دانش‌آموز قائم‌شهری نیز در علوم انسانی خود را به جمع برترین‌های کشور رساند. محمدحسین تقدیسی لاریجانی با کسب رتبه چهارم گروه علوم انسانی، یکی دیگر از شش دانش‌آموز مازندرانی در جمع ۱۰ رتبه نخست کنکور ۱۴۰۵ شد.

مسیر مطالعاتی تقدیسی با روایت برخی دیگر از رتبه‌های برتر تفاوت دارد. او به جای تأکید بر منابع متعدد، تمرکز اصلی خود را روی کتاب‌های درسی گذاشته و آنها را منبع اصلی آمادگی برای آزمون دانسته است.

تقدیسی لاریجانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره نحوه مطالعه برای آزمون سراسری اظهار کرد: در دوران آمادگی برای کنکور، بیشترین تمرکزم روی کتاب‌های درسی بود و این کتاب‌ها را به عنوان منبع اصلی مطالعه و آمادگی خود قرار دادم.

این رتبه برتر کنکور درباره انتخاب رشته نیز گفت: احتمال زیادی دارد رشته حقوق را انتخاب کنم، اما هنوز درباره دانشگاه محل تحصیل به تصمیم نهایی نرسیده‌ام و در حال بررسی و مقایسه دانشگاه تهران و دانشگاه امام صادق هستم.

بخش دیگری از صحبت‌های تقدیسی به آینده نخبگان و ضرورت فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل آنان در داخل کشور اختصاص داشت. وی با اشاره به ضرورت حمایت از رتبه‌های برتر و نخبگان علمی کشور افزود: حمایت جدی از رتبه‌های برتر می‌تواند در تصمیم آنان برای ادامه تحصیل در داخل کشور تأثیرگذار باشد و زمینه ماندگاری دانشجویان مستعد در کشور را فراهم کند.

تقدیسی لاریجانی ادامه داد: امسال شنیده‌ام رئیس دانشگاه تهران اعلام کرده است رتبه‌های زیر ۵۰ و در برخی رشته‌ها رتبه‌های زیر ۱۰۰، در صورت انتخاب دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل، از حمایت‌های ویژه برخوردار خواهند شد.

وی فراهم شدن شرایط مناسب برای تحصیل و حمایت از دانشجویان برتر را عاملی برای افزایش انگیزه آنان به ادامه مسیر علمی در داخل کشور دانست.

شش رتبه برتر و یک روایت مشترک از نقش خانواده و مدرسه

اگرچه شیوه مطالعه این دانش‌آموزان یکسان نیست، اما در صحبت‌های آنان یک وجه مشترک به چشم می‌خورد؛ هیچ‌کدام موفقیت خود را صرفاً نتیجه ساعت‌های مطالعه نمی‌دانند. خانواده، مدرسه، معلمان و فراهم شدن محیط مناسب برای مطالعه، بخش مهمی از روایت آنها از مسیر موفقیت است.

مازندران و سرمایه‌ای که باید ادامه پیدا کند

فریدون کلبادی‌نژاد، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، نیز با تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان، خانواده‌ها، معلمان و جامعه فرهنگی استان، کسب این نتایج را نشانه استعداد، پشتکار و ظرفیت علمی فرزندان مازندران دانست.

وی از معلمان و فرهنگیان، مدیران مدارس به‌ویژه مدارس استعدادهای درخشان، مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق، معاونان، کارشناسان و کارکنان آموزش و پرورش استان که در مسیر رشد و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان نقش داشته‌اند، قدردانی کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین از همراهی خانواده‌ها، انجمن‌های اولیا و مربیان و دیگر مجموعه‌های پشتیبان تعلیم و تربیت استان تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد این موفقیت، زمینه‌ساز دستاوردهای علمی، فرهنگی و تربیتی بیشتری برای دانش‌آموزان مازندرانی باشد.

از کارنامه کنکور تا آینده نخبگان

شش نام از مازندران اکنون در میان ۱۰ رتبه نخست کشور قرار گرفته‌اند؛ اما برای این دانش‌آموزان، اعلام نتایج پایان یک مسیر نیست و مرحله تازه‌ای از تصمیم‌گیری درباره رشته، دانشگاه و آینده علمی آنان آغاز شده است.

کنکور ۱۴۰۵ برای مازندران با یک نتیجه درخشان در جدول رتبه‌های برتر به پایان رسید، اما ارزش اصلی این موفقیت در ادامه مسیر این استعدادها خود را نشان خواهد داد؛ مسیری که حالا از انتخاب رشته و دانشگاه آغاز می‌شود و می‌تواند آینده علمی این دانش‌آموزان و سهم آنان در جامعه علمی کشور را رقم بزند.