به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی صبح یکشنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کردستان، با اشاره به جایگاه این شورا در هماهنگی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: استمرار جلسات شورا و ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌ها می‌تواند به تقویت برنامه‌های فرهنگی استان در حوزه ایثار و شهادت کمک کند.

وی افزود: برگزاری منظم جلسات شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پیگیری مصوبات آن باید به گونه‌ای باشد که ظرفیت دستگاه‌های مختلف در مسیر اجرای برنامه‌های این حوزه به شکل هماهنگ مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار کردستان، کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان را یکی از مهم‌ترین رویدادهای سال جاری در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست و گفت: اجرای این کنگره نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های استان است.

لهونی با اشاره به جلسات برگزارشده در تهران برای پیگیری امور مرتبط با کنگره ادامه داد: در یکی از این نشست‌ها که با حضور مسئولان بنیاد شهید برگزار شد، موضوعات مختلف مورد بررسی قرار گرفت و انتظار می‌رود تصمیمات اتخاذشده نیز در ادامه مسیر اجرایی و پیگیری شود.

وی تصریح کرد: با نزدیک شدن به زمان برگزاری کنگره، ضرورت دارد دستگاه‌های مختلف اداری و اجرایی استان فعالیت خود را در این زمینه افزایش دهند و هر مجموعه در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های خود برای تحقق اهداف این رویداد فرهنگی نقش‌آفرینی کند.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: مصوبات شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در چارچوب قوانین و سیاست‌های بالادستی قرار دارد و دستگاه‌های اجرایی استان باید این تصمیمات را در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات خود مورد توجه قرار دهند.

تأکید بر تکمیل دیدار با خانواده شهدا

لهونی در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان درباره طرح سپاس اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک‌هزار و ۳۶۵ مورد دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران باقی مانده است.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی در تکمیل این برنامه افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌ها با برنامه‌ریزی و همکاری لازم، برای انجام دیدارهای باقی‌مانده اقدام کنند.

استاندار کردستان تأکید کرد: تلاش دستگاه‌ها باید به گونه‌ای باشد که در جلسه بعدی شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گزارش تکمیل این دیدارها ارائه شود و ۱۳۶۵ مورد باقی‌مانده نیز به سرانجام رسیده باشد.

لهونی در پایان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بر استمرار همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و دبیرخانه شورا تأکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت برنامه‌های پیش‌رو، به‌ویژه کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید کردستان، لازم است همه ظرفیت‌های استان برای تحقق اهداف این رویداد و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت به کار گرفته شود.