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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۴

استاندار کردستان: کنگره ملی شهدا نماد وحدت و سرمایه فرهنگی استان است

استاندار کردستان: کنگره ملی شهدا نماد وحدت و سرمایه فرهنگی استان است

سنندج- استاندار کردستان با تأکید بر اینکه برگزاری کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان نیازمند مشارکت دستگاه‌ها است، گفت: کنگره ملی شهدا نماد وحدت و سرمایه فرهنگی استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان، بر اهمیت این رویداد ملی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و آن را فرصتی ارزشمند برای نمایش وحدت و همبستگی مردم استان دانست.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر، اظهار کرد: پاسداشت مقام شهدا یک مسئولیت عمومی است و همه دستگاه‌ها و نهادها باید برای برگزاری شایسته این کنگره نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه کنگره ملی شهدای کردستان افزود: این رویداد تنها یک برنامه فرهنگی نیست، بلکه ظرفیت مهمی برای تقویت انسجام اجتماعی، تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و معرفی فرهنگ ایثار به نسل جوان به شمار می‌رود.

ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای برگزاری کنگره

استاندار کردستان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، سپاه بیت‌المقدس و اعضای ستاد برگزاری کنگره، گفت: فضای همدلی و هماهنگی مناسبی برای اجرای این برنامه در استان شکل گرفته و باید از این ظرفیت برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر کنگره استفاده شود.

وی همچنین بر تأمین به‌موقع منابع و اعتبارات مورد نیاز این رویداد تأکید کرد و خواستار پیگیری موضوع از طریق ظرفیت‌های ملی و همکاری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی شد.

هنرمندان کردستانی در روایت حماسه شهدا نقش‌آفرین شوند

زره‌تن لهونی با اشاره به نقش هنر در انتقال مفاهیم فرهنگی و ارزشی، بر استفاده از توانمندی هنرمندان بومی استان در تولید آثار مرتبط با شهدا تأکید کرد.

وی گفت: تولید فیلم، مستند، آثار هنری و محتوای فرهنگی با محوریت زندگی و سیره شهدا می‌تواند نقش مؤثری در ماندگاری و انتقال پیام ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده داشته باشد.

استاندار کردستان افزود: حمایت از هنرمندان و فعالان فرهنگی برای خلق آثار فاخر و اثرگذار باید در دستور کار متولیان برگزاری کنگره قرار گیرد.

در این نشست که با حضور نماینده ولی فقیه در استان، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، معاونان استاندار، نمایندگان مجلس و اعضای ستاد اجرایی کنگره برگزار شد، آخرین اقدامات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای برگزاری دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6849844

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