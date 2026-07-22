لهونی: کنگره شهدای کردستان با مشارکت مردم و ظرفیت هنرمندان برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن‌لهونی عصر چهارشنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان اظهار کرد: حضور پرشور مردم کردستان در برنامه‌های مختلف مرتبط با شهدا، نشان‌دهنده عمق ارادت و علاقه مردم این استان به فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی با اشاره به برگزاری مراسم‌های گرامیداشت شهدا در نقاط مختلف استان افزود: مردم در تمامی این برنامه‌ها حضور پررنگی داشتند و این همراهی و مشارکت مردمی، سرمایه ارزشمندی برای اجرای برنامه‌های کنگره ملی شهدای استان است.

استاندار کردستان ادامه داد: اجلاسیه‌های شهرستانی و قشری کنگره تاکنون با استقبال مناسب مردم برگزار شده و برنامه‌ریزی و اجرای مطلوب این مراسم‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت مناسبی برای برگزاری برنامه نهایی کنگره وجود دارد.

استفاده از ظرفیت هنرمندان کردستان

زره‌تن‌لهونی با تأکید بر ضرورت استفاده از زبان هنر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرد: کردستان استانی فرهنگی با هنرمندان توانمند و ظرفیت‌های ارزشمند در عرصه‌های مختلف هنری است و باید از این ظرفیت در برنامه‌های کنگره به شکل ویژه استفاده شود.

وی افزود: مسئولان کمیته‌های مرتبط باید بهره‌گیری از توان هنرمندان بومی را در برنامه‌ریزی‌های خود مورد توجه قرار دهند تا آثار و برنامه‌های تولیدشده بتواند ارتباط مؤثرتری با مخاطبان به‌ویژه نسل جوان برقرار کند.

استاندار کردستان با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای برگزاری کنگره اظهار کرد: اقدامات خوبی در این مدت انجام شده و گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مسئولان کمیته‌ها و مجموعه برگزارکننده نشان‌دهنده تلاش جدی برای پیشبرد برنامه‌هاست.

کنگره‌ای در شأن شهدای کردستان

زره‌تن‌لهونی با قدردانی از تلاش‌های فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان و اعضای ستاد کنگره گفت: بخش عمده‌ای از زحمات اجرای این برنامه بر عهده مجموعه برگزارکننده و کمیته‌های تخصصی بوده و مجموعه مدیریتی استان نیز در کنار آنها قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: تمام ظرفیت دستگاه‌های اداری و اجرایی استان برای برگزاری کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید کردستان به میدان آمده و انتظار می‌رود این رویداد ملی با کیفیت مطلوب و در شأن مقام والای شهدای استان برگزار شود.

استاندار کردستان با اشاره به برگزاری اجلاسیه‌های مختلف کنگره افزود: اجلاسیه شهدای زن در مرکز استان با کیفیت مطلوب برگزار شد و اجلاسیه‌های شهرستانی نیز با حضور گسترده مردم و برنامه‌ریزی مناسب مسئولان، روند خوبی داشته است.

زره‌تن‌لهونی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این روند و مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده کنگره با کیفیت مناسب برگزار و در نهایت شاهد برگزاری کنگره‌ای شایسته و درخور نام و جایگاه ۵۵۳۶ شهید والامقام کردستان باشیم.