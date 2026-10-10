تأمین گاز خانگی در اولویت است؛ صنایع پرمصرف مرکزی در صف نخست محدودیت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سمیعی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: با وجود بازیابی بخشی از ظرفیت تولید گاز ازدست‌رفته در جنگ تحمیلی سوم، تولید روزانه گاز کشور همچنان ۱۳۰ میلیون مترمکعب کمتر از سطح پیش از جنگ است و مدیریت مصرف و تأمین سوخت جایگزین صنایع ضرورت بیشتری دارد.

وی افزود: مصرف روزانه گاز بخش خانگی در اوج سرمای زمستان گذشته به حدود ۷۳۰ میلیون مترمکعب رسید که اعمال محدودیت در بخش صنعت و نیروگاه‌ها را به دنبال داشت.

سمیعی تصریح کرد: پیش از جنگ رمضان، روزانه حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز در کشور تولید و مصرف می‌شد و افزایش تقاضای خانگی در زمستان، محدودیت گازرسانی به سایر بخش‌ها را به دنبال داشت.

وی ادامه داد: از ۲۲۰ میلیون مترمکعب ظرفیت ازدست‌رفته تولید گاز کشور، ۱۰۰ میلیون مترمکعب بازیابی شده و جبران باقی‌مانده بیش از ۲ سال زمان می‌برد.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی تاکید کرد: واحدهای صنعتی باید سوخت جایگزین مورد نیاز چهار ماه سرد سال را ذخیره کنند، چراکه ناترازی گاز و حوادث احتمالی خطوط انتقال و توزیع می‌تواند موجب قطع گاز شود.

وی افزود: نیروگاه‌ها و کارخانه‌های سیمان به‌دلیل مصرف بالا و امکان استفاده از سوخت جایگزین، در اولویت محدودیت گاز قرار دارند و با تشدید ناترازی، محدودیت‌ها به سایر صنایع نیز گسترش می‌یابد.

سمیعی بیان کرد: مدیریت محدودیت گاز در بخش صنعت و کشاورزی با همکاری دستگاه‌های متولی پیگیری می‌شود و نحوه اعمال محدودیت‌ها به شرایط جوی و تصمیمات ملی بستگی دارد و همکاری این بخش‌ها در مدیریت مصرف و تأمین سوخت جایگزین، از اختلال در تولید جلوگیری می‌کند.