نظری: عوارض آلایندگی صنایع مرکزی در مسیر سلامت شهروندان هزینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری پیش از ظهر چهارشنبه در همایش شهر سالم و ایمن در استان مرکزی اظهار کرد: برنامه «شهر سالم» با هدف ارتقای شاخص‌های سلامت، کاهش عوامل خطر و تقویت مشارکت بین‌بخشی و مردمی در استان مرکزی اجرا می‌شود.

وی افزود: استان مرکزی یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که بیش از ۴۰۰ هزار نفر آن در مناطق روستایی سکونت دارند و شبکه گسترده‌ای از مراکز جامع سلامت، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت در استان فعال است.

نظری تصریح کرد: بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان‌ها، حوادث ترافیکی و غیرترافیکی و بیماری‌های دستگاه تنفسی از مهم‌ترین علل مرگ‌ومیر در استان مرکزی هستند و تنها حدود ۲۵ درصد عوامل مؤثر بر این موارد در اختیار نظام سلامت است؛ بنابراین اصلاح شاخص‌های سلامت نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست.

وی با اشاره به نقش سبک زندگی در پیشگیری از بیماری‌ها گفت: فعالیت فیزیکی مناسب می‌تواند تا ۴۰ درصد موارد سرطان را کاهش دهد و فشار خون بالا، تغذیه ناسالم، مصرف دخانیات و مواد افیونی و کم‌تحرکی از مهم‌ترین عوامل خطر سلامت در استان هستند.

وی ادامه داد: حکمرانی سلامت‌محور و مشارکت ساختارمند مردم، دو رکن اصلی برنامه شهر سالم است و سلامت باید در تصمیمات توسعه‌ای و برنامه‌ریزی دستگاه‌ها به عنوان یک پیوست جدی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: در اراک ۵۵ شورای پیشرفت محله شکل گرفته و در برخی محلات کم‌برخوردار نیز برنامه‌های ارتقای سلامت با مشارکت فرمانداری، شورا، فعالان محلی و شبکه بهداشت و درمان اجرا شده است.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری بین‌بخشی برای کاهش حوادث و آلودگی هوا گفت: رفع نقاط کور ارتباطی جاده‌ها، دسترسی اورژانس به دوربین‌های جاده‌ای، آموزش همگانی کمک‌های اولیه و بررسی طرح‌هایی مانند «یک روز بدون خودرو» می‌تواند در کاهش حوادث و آلودگی هوا مؤثر باشد.

نظری خواستار هزینه‌کرد عوارض آلایندگی در حوزه سلامت شد و افزود: استان مرکزی با وجود صنایع بزرگی مانند پالایشگاه، پتروشیمی و صنایع آلومینیوم، باید منابع حاصل از عوارض آلایندگی را در راستای حفظ و ارتقای سلامت مردم هزینه کند.

وی توسعه تولید و مصرف نان کامل را نیز نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف دانست و گفت: توسعه تولید آرد کامل، افزایش نانوایی‌های عرضه‌کننده نان کامل و فرهنگ‌سازی برای مصرف آن باید به صورت هماهنگ دنبال شود.

نظری بیان کرد: برنامه شهر سالم در کنار طرح‌هایی مانند پزشک خانواده، سلامت جامعه‌محور، مجامع سلامت و محله‌محوری، ظرفیت مناسبی برای ساماندهی اقدامات سلامت‌محور و استفاده از ظرفیت شبکه بهداشت و درمان در شهرستان‌ها فراهم می‌کند.