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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

شناسایی ۴۳۰۰ نخبه و تشکیل ۳۲ کارگروه تخصصی در آذربایجان‌شرقی

شناسایی ۴۳۰۰ نخبه و تشکیل ۳۲ کارگروه تخصصی در آذربایجان‌شرقی

تبریز- رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان‌شرقی از شناسایی چهار هزار و ۳۰۰ نخبه در استان و تشکیل ۳۲ کارگروه تخصصی در حوزه‌های مختلف برای بهره‌گیری از ظرفیت آنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف زندی صبح یکشنبه در آئین رونمایی از طرح «یک رسانه، یک مشاور» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شناسایی نیروی انسانی یکی از اولویت‌های بنیاد نخبگان استان بوده و در همین راستا چهار هزار و ۳۰۰ نخبه در حوزه‌های مختلف شناسایی و دسته‌بندی شده‌اند.

وی افزود: طی یک سال گذشته ۳۲ کارگروه تخصصی در حوزه‌هایی همچون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، صنایع و هوش مصنوعی تشکیل شده و این کارگروه‌ها متناسب با موضوع فعالیت و محصولاتی که ارائه می‌کنند، در حال فعالیت هستند.

رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان‌شرقی با اشاره به نقش نخبگان در توسعه جامعه گفت: نخبگان ظرفیت فکری و علمی جامعه هستند و می‌توانند در مسیر حرکت و تحول متوازن و همه‌جانبه نقش‌آفرینی کنند.

زندی چهار محور اصلی فعالیت بنیاد نخبگان را «نخبه‌یابی، نخبه‌پروری، نخبه‌گزینی و نخبه‌گماری» عنوان کرد و گفت: جامعه‌ای که از ظرفیت نخبگان خود بهره بگیرد، زمینه رشد و پیشرفت بیشتری خواهد داشت.

تأکید بر نقش رسانه در معرفی ظرفیت نخبگان

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای معرفی توانمندی‌های نخبگان استان بیان کرد: رسانه‌ها یکی از بسترهای مهم فعالیت‌های نخبگانی هستند و جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های بنیاد نخبگان دارند.

رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در ماه‌های اخیر زمینه مشارکت و همکاری جامعه رسانه‌ای و روابط عمومی استان با بنیاد نخبگان فراهم شده و این همکاری می‌تواند به معرفی بهتر ظرفیت‌های علمی و تخصصی استان کمک کند.

زندی با اشاره به ظرفیت دانشگاه‌های استان نیز خاطرنشان کرد: حضور نخبگان در دانشگاه تبریز و دانشگاه‌های شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی، یکی از سرمایه‌های علمی استان به شمار می‌رود.

وی در پایان گفت: هزاران ظرفیت علمی فعال در استان شناسایی شده‌اند که با محوریت و مدیریت نخبگان در حوزه‌های مختلف در حال فعالیت و راهبری هستند.

کد مطلب 6967345

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