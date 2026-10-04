به گزارش خبرنگار مهر، یوسف زندی صبح یکشنبه در آئین رونمایی از طرح «یک رسانه، یک مشاور» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شناسایی نیروی انسانی یکی از اولویت‌های بنیاد نخبگان استان بوده و در همین راستا چهار هزار و ۳۰۰ نخبه در حوزه‌های مختلف شناسایی و دسته‌بندی شده‌اند.

وی افزود: طی یک سال گذشته ۳۲ کارگروه تخصصی در حوزه‌هایی همچون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، صنایع و هوش مصنوعی تشکیل شده و این کارگروه‌ها متناسب با موضوع فعالیت و محصولاتی که ارائه می‌کنند، در حال فعالیت هستند.

رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان‌شرقی با اشاره به نقش نخبگان در توسعه جامعه گفت: نخبگان ظرفیت فکری و علمی جامعه هستند و می‌توانند در مسیر حرکت و تحول متوازن و همه‌جانبه نقش‌آفرینی کنند.

زندی چهار محور اصلی فعالیت بنیاد نخبگان را «نخبه‌یابی، نخبه‌پروری، نخبه‌گزینی و نخبه‌گماری» عنوان کرد و گفت: جامعه‌ای که از ظرفیت نخبگان خود بهره بگیرد، زمینه رشد و پیشرفت بیشتری خواهد داشت.

تأکید بر نقش رسانه در معرفی ظرفیت نخبگان

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای معرفی توانمندی‌های نخبگان استان بیان کرد: رسانه‌ها یکی از بسترهای مهم فعالیت‌های نخبگانی هستند و جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های بنیاد نخبگان دارند.

رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در ماه‌های اخیر زمینه مشارکت و همکاری جامعه رسانه‌ای و روابط عمومی استان با بنیاد نخبگان فراهم شده و این همکاری می‌تواند به معرفی بهتر ظرفیت‌های علمی و تخصصی استان کمک کند.

زندی با اشاره به ظرفیت دانشگاه‌های استان نیز خاطرنشان کرد: حضور نخبگان در دانشگاه تبریز و دانشگاه‌های شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی، یکی از سرمایه‌های علمی استان به شمار می‌رود.

وی در پایان گفت: هزاران ظرفیت علمی فعال در استان شناسایی شده‌اند که با محوریت و مدیریت نخبگان در حوزه‌های مختلف در حال فعالیت و راهبری هستند.