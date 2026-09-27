به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر یکشنبه در سمینار فرمانداران آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت این نشست‌ها در بررسی مسائل مدیریتی استان، اظهار کرد: گزارش‌های ارائه‌شده از سوی فرمانداران درباره مسائل و چالش‌های شهرستان‌ها می‌تواند زمینه شناسایی موانع و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر برای رفع آنها را فراهم کند.

وی بر ضرورت تقویت ارتباط فرمانداران با گروه‌های فکری، سیاسی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: استفاده از دیدگاه نخبگان و افراد اثرگذار باید بخشی از فرایند تصمیم‌گیری در شهرستان‌ها باشد و فرمانداران لازم است زمینه برگزاری نشست‌های مشورتی مستمر و هدفمند را فراهم کنند.

رصد مستمر مسائل آموزش و سلامت

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت حوزه‌های آموزش و سلامت، ادامه داد: رصد و پایش مستمر مسائل این حوزه‌ها باید در اولویت اقدامات فرمانداری‌ها قرار گیرد و موانع موجود با دقت شناسایی و برای رفع آنها پیگیری لازم انجام شود.

محمدزاده همچنین بر توجه به کیفیت آموزشی دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: در جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستان‌ها علاوه بر مسائل اجرایی و زیرساختی، موضوعات محتوایی، تربیتی و اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: شناسایی راهکارهای ارتقای کیفیت تحصیلی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان از موضوعاتی است که باید با جدیت در این شوراها دنبال شود.

تأکید بر تداوم رویدادهای فرهنگی

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به استقبال مردم از آیین‌ها و برنامه‌های ملی و محلی در هفته‌های اخیر، بر تداوم برگزاری رویدادهای فرهنگی در شهرستان‌ها تأکید کرد.

وی گفت: استفاده از آیین‌های ملی، سنت‌های تاریخی و ظرفیت‌های بومی در برگزاری جشنواره‌های فرهنگی می‌تواند به تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی و افزایش نشاط جامعه کمک کند.

محمدزاده از فرمانداران خواست برنامه‌ریزی لازم برای استمرار این رویدادها را در دستور کار قرار دهند.

ظرفیت‌های مردمی در حل مسائل فعال شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت شوراهای محله‌محور در شهرستان‌ها تأکید کرد و افزود: هدف از اجرای این رویکرد، استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای و شناسایی و رفع مسائل جامعه است.

محمدزاده تصریح کرد: فرمانداران باید از ایده‌ها و ابتکارهایی که به افزایش مشارکت اجتماعی و فعال شدن ظرفیت‌های مردمی در حل مسائل منجر می‌شود، استقبال کنند و مشارکت مردم را تنها به طرح‌های ابلاغی محدود نکنند.

در این نشست، فرمانداران آذربایجان‌شرقی گزارشی از وضعیت شهرستان‌های خود ارائه کردند و مسائل و چالش‌های موجود در حوزه‌های مختلف را تشریح و درباره راهکارهای پیگیری و رفع آنها بحث و تبادل نظر کردند.