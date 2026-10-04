به گزارش خبرنگار مهر، احمد حمزه‌زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در مجموعه دو کمال تبریز با اشاره به برنامه‌های استان برای توسعه گردشگری هوشمند اظهار کرد: تولید محتوای هدفمند مبتنی بر واقعیت مجازی، توسعه زیرساخت‌های معرفی جاذبه‌های گردشگری و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و ابزارهای تبلیغاتی از جمله برنامه‌هایی است که برای تحقق این هدف دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوین در صنعت گردشگری افزود: در یک سال آینده تلاش می‌کنیم برنامه‌های گردشگری آذربایجان‌شرقی را با رویکرد گردشگری هوشمند پیش ببریم و از ظرفیت هوش مصنوعی برای معرفی بهتر جاذبه‌ها و ارتقای خدمات گردشگری استفاده کنیم.

حمزه‌زاده همچنین تولید محتواهای روایت‌محور را یکی از محورهای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان دانست و گفت: رسانه‌ها می‌توانند در معرفی هویت تاریخی و میراثی آذربایجان‌شرقی و شناساندن جاذبه‌های استان به مخاطبان داخلی و خارجی نقش مؤثری داشته باشند.

بهره‌برداری از ۲۵ طرح گردشگری در سال جاری

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این حوزه بیان کرد: از ابتدای سال جاری ۲۵ طرح و پروژه گردشگری، میراثی و هویتی در استان به بهره‌برداری رسیده که برای اجرای آنها بیش از چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۲۷ طرح و پروژه گردشگری، میراثی و تاریخی با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۷۳ همت در آذربایجان‌شرقی در حال اجراست که ساخت ۳۶ هتل نیز در میان این پروژه‌ها قرار دارد.

آذربایجان‌شرقی پنجمین مقصد گردشگری کشور

حمزه‌زاده با اشاره به جایگاه گردشگری آذربایجان‌شرقی در کشور گفت: این استان اکنون پنجمین استان کشور از نظر گردشگری است و معرفی ظرفیت‌های آن از سوی رسانه‌ها در شناساندن جاذبه‌های استان تأثیرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی حدود چهار هزار اثر تاریخی و فرهنگی دارد، افزود: بیش از دو هزار و ۲۰۰ اثر از این مجموعه به ثبت رسیده و در کنار ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی، استان از جاذبه‌های طبیعی متنوعی نیز برخوردار است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: با وجود شرایط جنگی از ابتدای سال، روند سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان متوقف نشده و طرح‌های مختلفی در این حوزه به بهره‌برداری رسیده یا در حال اجراست.

توسعه زیرساخت، آموزش و بازاریابی؛ سه محور گردشگری استان

حمزه‌زاده سه محور اصلی فعالیت‌های گردشگری آذربایجان‌شرقی را توسعه زیرساخت‌ها، آموزش و بازاریابی و تبلیغات عنوان کرد و گفت: در بخش زیرساخت، اجرای ۱۲۷ طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری حدود ۱۷۳ همت در دستور کار قرار دارد.

وی آموزش تخصصی فعالان گردشگری را محور دوم فعالیت‌های استان برشمرد و افزود: ارتقای مهارت و توانمندی فعالان این حوزه از اولویت‌های جدی در برنامه‌های گردشگری آذربایجان‌شرقی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌شرقی درباره برنامه‌های تبلیغاتی و بازاریابی نیز گفت: تولید محتوای گردشگری در قالب‌های مختلف دنبال می‌شود و محتواهای تولیدشده به هفت زبان ترجمه و برای عرضه در بازارهای هدف آماده می‌شود.

وی برگزاری رویدادهای ملی و حضور در نمایشگاه‌های تخصصی را از دیگر برنامه‌های استان برای توسعه بازار گردشگری عنوان کرد و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها در معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌های گردشگری آذربایجان‌شرقی را نیز مورد تأکید قرار داد.

حمزه‌زاده همچنین توسعه و حمایت از فعالیت تورهای مجاز را از دیگر برنامه‌های استان در حوزه گردشگری عنوان کرد.