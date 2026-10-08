افتتاح دفتر بنیاد ملی نخبگان آذربایجان شرقی در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف زندی روز پنجشنبه در آیین افتتاح دفتر بنیاد نخبگان مراغه از شناسایی و حمایت از ۴ هزار و ۳۰۰ نخبه در حوزه‌های مختلف در استان خبر داد.

زندی افزود: از کل نخبه‌های شناسایی شده ۷۰ درصد در تبریز فعالیت دارند و مابقی در شهرستان‌ها هستند.

وی گفت: با هدف شناسایی و حمایت از نخبه‌ها در شهرستان‌ها ششمین دفتر بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی در مراغه افتتاح شد.

رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی نخبه یابی، نخبه پروری، نخبه گزینی و نخبه قماری را از اولویت‌های این بنیاد در استان و کشور اعلام کرد.

زندی افزود: با ایجاد این دفتر در مراغه فعالیت نخبه‌ها در شهرستان شناسایی و از آنها در بخش‌های مختلف حمایت خواهد شد.

احمد ملکی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه نیز در این آیین افتتاح این دفتر گفت: فعالیت دفتر بنیاد نخبگان این شهرستان در دانشگاه آزاد خواهد بود.

ملکی افزود: وظیفه این بنیاد حمایت از فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی است.