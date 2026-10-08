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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۷

افتتاح دفتر بنیاد ملی نخبگان آذربایجان شرقی در مراغه

افتتاح دفتر بنیاد ملی نخبگان آذربایجان شرقی در مراغه

مراغه- رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی از افتتاح دفتر بنیاد ملی نخبگان آذربایجان شرقی در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف زندی روز پنجشنبه در آیین افتتاح دفتر بنیاد نخبگان مراغه از شناسایی و حمایت از ۴ هزار و ۳۰۰ نخبه در حوزه‌های مختلف در استان خبر داد.

زندی افزود: از کل نخبه‌های شناسایی شده ۷۰ درصد در تبریز فعالیت دارند و مابقی در شهرستان‌ها هستند.

وی گفت: با هدف شناسایی و حمایت از نخبه‌ها در شهرستان‌ها ششمین دفتر بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی در مراغه افتتاح شد.

رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی نخبه یابی، نخبه پروری، نخبه گزینی و نخبه قماری را از اولویت‌های این بنیاد در استان و کشور اعلام کرد.

زندی افزود: با ایجاد این دفتر در مراغه فعالیت نخبه‌ها در شهرستان شناسایی و از آنها در بخش‌های مختلف حمایت خواهد شد.

احمد ملکی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه نیز در این آیین افتتاح این دفتر گفت: فعالیت دفتر بنیاد نخبگان این شهرستان در دانشگاه آزاد خواهد بود.

ملکی افزود: وظیفه این بنیاد حمایت از فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی است.

کد مطلب 6971547

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