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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۵

امام جمعه تبریز: بمب اتمی ایران جوانان، علم و فرهنگ این سرزمین است

امام جمعه تبریز: بمب اتمی ایران جوانان، علم و فرهنگ این سرزمین است

تبریز- نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی جوانان و نخبگان علمی را قدرت واقعی و پشتوانه اقتدار کشور دانست و بر پیوند علم‌آموزی، تربیت دینی و نقش خانواده و مدرسه در پرورش نسل آینده تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل عصر چهارشنبه در آیین استانی «زنگ نماز» که همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در مؤسسه قرآن و عترت نورالائمه (ع) برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و فرهنگیان، اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی فرصتی برای جهاد علمی، رشد فکری و تربیت اخلاقی نسل آینده‌ساز کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه قدرت واقعی کشور در ظرفیت‌های انسانی و علمی آن نهفته است، افزود: جوانان، دانشمندان، فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی و مردم مؤمن و بااخلاص، پشتوانه‌های اصلی اقتدار ایران هستند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به آموزش و پرورش، ادامه داد: آموزش بدون پرورش و اخلاق نمی‌تواند انسان تراز جامعه را تربیت کند و علم‌آموزی باید در کنار تربیت دینی و اخلاقی دنبال شود.

خانواده و مدرسه دو رکن تربیت نسل آینده

مطهری‌اصل با اشاره به نقش مهم خانواده در تربیت فرزندان گفت: مسئولیت تربیت تنها بر عهده آموزش و پرورش نیست و حضور دانش‌آموز در مدرسه برای چند ساعت از روز نمی‌تواند جایگزین نقش خانواده شود.

وی افزود: والدین باید علاوه بر نظارت بر فرزندان، با آنان ارتباط صمیمی و دوستانه داشته باشند و در مسیر رشد فکری، اعتقادی و اخلاقی آنان نقش‌آفرینی کنند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی تأکید کرد: تربیت جامع نسل جدید نیازمند همکاری و هم‌افزایی خانه، مدرسه و مجموعه‌های فرهنگی و تربیتی است و هیچ‌کدام از این عناصر نمی‌توانند به تنهایی مسئولیت تربیت نسل آینده را بر عهده بگیرند.

باکری و سلیمانی از همین نیمکت‌های مدرسه برخاستند

وی در ادامه با اشاره به نقش دانش‌آموزان در آینده کشور اظهار کرد: آینده این سرزمین در دستان شما رقم می‌خورد و چهره‌هایی مانند شهید مهدی باکری و شهید حاج قاسم سلیمانی نیز روزی دانش‌آموز همین مدارس بودند.

مطهری‌اصل افزود: این شخصیت‌ها با وجود محدودیت‌ها و کمبودها، با اراده و تلاش مسیر پیشرفت را طی کردند و به الگوهایی برای نسل‌های بعد تبدیل شدند.

وی خطاب به دانش‌آموزان گفت: هر یک از شما می‌توانید در آینده یک دانشمند، مدیر توانمند، قهرمان ملی و انسانی اثرگذار برای کشور باشید و این امر با تلاش، خودباوری و استفاده درست از فرصت‌های دوران تحصیل امکان‌پذیر است.

جهش علمی کشور حاصل خودباوری نسل جوان است

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور پس از انقلاب اسلامی، گفت: بخشی از پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور حاصل تلاش نخبگان و جوانانی است که با وجود محدودیت‌ها، مسیر علم و دانش را دنبال کردند.

وی با بیان اینکه پیشرفت‌های علمی در حوزه‌های مختلف نتیجه خودباوری و تلاش نسل جوان است، افزود: دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و توانمندی‌های علمی و صنعتی نشان داده است که اراده و تلاش می‌تواند محدودیت‌ها را به فرصت تبدیل کند.

مطهری‌اصل ادامه داد: دانش‌آموزان امروز باید با شناخت ظرفیت‌های کشور و تقویت بنیه علمی خود، برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف علمی، صنعتی، فرهنگی و مدیریتی آماده شوند.

هشدار نسبت به اتلاف وقت در فضای مجازی

امام جمعه تبریز همچنین نسبت به هدررفت زمان دانش‌آموزان در فضای مجازی هشدار داد و اظهار کرد: نسل نوجوان باید مراقب باشد فرصت‌های ارزشمند دوران جوانی و تحصیل را صرف سرگرمی‌های بی‌هدف و فعالیت‌هایی نکند که مانع رشد علمی و فکری او می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت زمان گفت: ساعات عمر و دوران نوجوانی و جوانی فرصت‌هایی تکرارنشدنی هستند و دانش‌آموزان باید از این فرصت برای مطالعه، یادگیری، مهارت‌آموزی و رشد شخصیت خود استفاده کنند.

مطهری‌اصل در پایان با تأکید بر نقش نماز در تربیت معنوی دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: علم‌آموزی و پیشرفت علمی باید در کنار توجه به معنویت و فرایض دینی دنبال شود و نماز می‌تواند در شکل‌گیری شخصیت اخلاقی و معنوی نسل آینده نقش مؤثری داشته باشد.

کد مطلب 6956793

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