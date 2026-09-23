امام جمعه تبریز: بمب اتمی ایران جوانان، علم و فرهنگ این سرزمین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل عصر چهارشنبه در آیین استانی «زنگ نماز» که همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در مؤسسه قرآن و عترت نورالائمه (ع) برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و فرهنگیان، اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی فرصتی برای جهاد علمی، رشد فکری و تربیت اخلاقی نسل آینده‌ساز کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه قدرت واقعی کشور در ظرفیت‌های انسانی و علمی آن نهفته است، افزود: جوانان، دانشمندان، فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی و مردم مؤمن و بااخلاص، پشتوانه‌های اصلی اقتدار ایران هستند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به آموزش و پرورش، ادامه داد: آموزش بدون پرورش و اخلاق نمی‌تواند انسان تراز جامعه را تربیت کند و علم‌آموزی باید در کنار تربیت دینی و اخلاقی دنبال شود.

خانواده و مدرسه دو رکن تربیت نسل آینده

مطهری‌اصل با اشاره به نقش مهم خانواده در تربیت فرزندان گفت: مسئولیت تربیت تنها بر عهده آموزش و پرورش نیست و حضور دانش‌آموز در مدرسه برای چند ساعت از روز نمی‌تواند جایگزین نقش خانواده شود.

وی افزود: والدین باید علاوه بر نظارت بر فرزندان، با آنان ارتباط صمیمی و دوستانه داشته باشند و در مسیر رشد فکری، اعتقادی و اخلاقی آنان نقش‌آفرینی کنند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی تأکید کرد: تربیت جامع نسل جدید نیازمند همکاری و هم‌افزایی خانه، مدرسه و مجموعه‌های فرهنگی و تربیتی است و هیچ‌کدام از این عناصر نمی‌توانند به تنهایی مسئولیت تربیت نسل آینده را بر عهده بگیرند.

باکری و سلیمانی از همین نیمکت‌های مدرسه برخاستند

وی در ادامه با اشاره به نقش دانش‌آموزان در آینده کشور اظهار کرد: آینده این سرزمین در دستان شما رقم می‌خورد و چهره‌هایی مانند شهید مهدی باکری و شهید حاج قاسم سلیمانی نیز روزی دانش‌آموز همین مدارس بودند.

مطهری‌اصل افزود: این شخصیت‌ها با وجود محدودیت‌ها و کمبودها، با اراده و تلاش مسیر پیشرفت را طی کردند و به الگوهایی برای نسل‌های بعد تبدیل شدند.

وی خطاب به دانش‌آموزان گفت: هر یک از شما می‌توانید در آینده یک دانشمند، مدیر توانمند، قهرمان ملی و انسانی اثرگذار برای کشور باشید و این امر با تلاش، خودباوری و استفاده درست از فرصت‌های دوران تحصیل امکان‌پذیر است.

جهش علمی کشور حاصل خودباوری نسل جوان است

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور پس از انقلاب اسلامی، گفت: بخشی از پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور حاصل تلاش نخبگان و جوانانی است که با وجود محدودیت‌ها، مسیر علم و دانش را دنبال کردند.

وی با بیان اینکه پیشرفت‌های علمی در حوزه‌های مختلف نتیجه خودباوری و تلاش نسل جوان است، افزود: دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و توانمندی‌های علمی و صنعتی نشان داده است که اراده و تلاش می‌تواند محدودیت‌ها را به فرصت تبدیل کند.

مطهری‌اصل ادامه داد: دانش‌آموزان امروز باید با شناخت ظرفیت‌های کشور و تقویت بنیه علمی خود، برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف علمی، صنعتی، فرهنگی و مدیریتی آماده شوند.

هشدار نسبت به اتلاف وقت در فضای مجازی

امام جمعه تبریز همچنین نسبت به هدررفت زمان دانش‌آموزان در فضای مجازی هشدار داد و اظهار کرد: نسل نوجوان باید مراقب باشد فرصت‌های ارزشمند دوران جوانی و تحصیل را صرف سرگرمی‌های بی‌هدف و فعالیت‌هایی نکند که مانع رشد علمی و فکری او می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت زمان گفت: ساعات عمر و دوران نوجوانی و جوانی فرصت‌هایی تکرارنشدنی هستند و دانش‌آموزان باید از این فرصت برای مطالعه، یادگیری، مهارت‌آموزی و رشد شخصیت خود استفاده کنند.

مطهری‌اصل در پایان با تأکید بر نقش نماز در تربیت معنوی دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: علم‌آموزی و پیشرفت علمی باید در کنار توجه به معنویت و فرایض دینی دنبال شود و نماز می‌تواند در شکل‌گیری شخصیت اخلاقی و معنوی نسل آینده نقش مؤثری داشته باشد.