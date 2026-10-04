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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

طرح «یک رسانه، یک مشاور» در آذربایجان‌شرقی اجرایی می‌شود

طرح «یک رسانه، یک مشاور» در آذربایجان‌شرقی اجرایی می‌شود

تبریز- طرح «یک رسانه، یک مشاور» با هدف ایجاد ارتباط مؤثر میان رسانه‌ها، نخبگان و مجموعه‌های دولتی و خصوصی آذربایجان‌شرقی و استفاده عملیاتی از ظرفیت‌های تخصصی آنان دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان پاکزاد رئیس کارگروه رسانه بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی، صبح یکشنبه در نخستین نشست نخبگان و خبرنگاران آذربایجان شرقی در مجموعه فرهنگی دو کمال تبریز با اشاره به طرح «یک رسانه، یک مشاور» اظهار کرد: هدف این است که طرح از حالت شعاری خارج شود و با مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی به مرحله اجرا برسد.

طرح «یک رسانه، یک مشاور» در آذربایجان‌شرقی اجرایی می‌شود

وی افزود: در بخش خصوصی ظرفیت بیشتری برای ایجاد ارتباط میان رسانه‌ها و مجموعه‌های مختلف وجود دارد و می‌توان با شکل دادن به این ارتباط، ظرفیت‌های موجود را به صورت عملیاتی به کار گرفت.

پاکزاد با اشاره به عملکرد رسانه‌های استان در دوره جنگ و پس از آن بیان کرد: با تلاش تشکل‌های رسانه‌ای، فصل تازه‌ای از حضور و نقش‌آفرینی رسانه‌ها در آذربایجان‌شرقی شکل گرفت و رسانه‌های استان در این دوره عملکرد قابل توجهی داشتند.

روابط عمومی بنیاد نخبگان آذربایجان‌شرقی ادامه داد: حضور رسانه‌ها در طرح «یک رسانه، یک مشاور» می‌تواند به تولید محتوای بهتر کمک کند و در عین حال زمینه همکاری پایدار میان رسانه‌های حرفه‌ای و مجموعه‌های مختلف را فراهم آورد.

وی ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: شکل‌گیری تعامل میان رسانه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و تخصصی می‌تواند ظرفیت‌های دو طرف را در مسیر مشترک قرار دهد.

رسانه‌ها در کنار تولید و سرمایه‌گذاری

صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی نیز در این نشست با تأکید بر نقش رسانه‌ها در جامعه اظهار کرد: اصحاب رسانه استان از جایگاه مهمی برخوردارند و تبریز را می‌توان شهر رسانه دانست.

وی افزود: رسانه‌ها هم صدای مردم و بازتاب‌دهنده مطالبات آنان هستند و هم می‌توانند در کنار بخش تولید و سرمایه‌گذاران قرار گیرند؛ از این رو نقش رسانه در انعکاس مطالبات جامعه و تحولات بازار اهمیت دارد.

پرنیان بر ضرورت حمایت اقتصادی از رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: باید از نظر اقتصادی در کنار رسانه‌ها باشیم، چرا که خبرنگاران و اصحاب رسانه در خط مقدم اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی جامعه فعالیت می‌کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: در شرایط حساس اقتصادی، فضای رسانه‌ای نیز تحت تأثیر قرار گرفته است و خبرنگاران می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق و آگاهی‌بخشی، در برابر فضاسازی‌های رسانه‌ای نقش مؤثری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: برای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری و حل مشکلات اقتصادی، بخش‌های مختلف باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و رسانه‌ها نیز می‌توانند در معرفی ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی و انعکاس مسائل این بخش نقش‌آفرینی کنند.

ظرفیت نخبگان در خدمت حل مسائل استان

در این نشست، نقش نخبگان در شناسایی و حل مسائل استان نیز مورد توجه قرار گرفت. بنیاد نخبگان آذربایجان‌شرقی پیش از این از شناسایی چهار هزار و ۳۰۰ نخبه در استان و تشکیل ۳۲ کارگروه تخصصی در حوزه‌هایی از جمله اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، صنایع و هوش مصنوعی خبر داده است.

تعامل میان این ظرفیت نخبگانی و جامعه رسانه‌ای استان می‌تواند زمینه تولید محتوای تخصصی، انعکاس مسائل و ارائه راهکارهای کارشناسی برای موضوعات مختلف را فراهم کند.

گفتنی است نخستین نشست نخبگان و خبرنگاران آذربایجان‌شرقی با حضور احمد حمزه‌زاده، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، یوسف غفارزاده، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان، سردار اصغر عباسقلی‌زاده، فرمانده سپاه عاشورا، جواد دباغ صادقی‌پور، مدیرکل پست استان، کریم مردانی‌آذر، خیّر شناخته‌شده استان و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

در این نشست درباره نحوه اجرای طرح «یک رسانه، یک مشاور» و شرایط همکاری میان رسانه‌ها، مسئولان و بخش خصوصی تبادل نظر شد و در پایان از این طرح و همچنین تمبر نخبگانی خبرنگاران با حضور سالار رضا محمدی، کم‌سن‌وسال‌ترین نخبه ایران، رونمایی شد.

طرح «یک رسانه، یک مشاور» در آذربایجان‌شرقی اجرایی می‌شود

کد مطلب 6967370

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