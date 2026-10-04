تخصیص ۴۵ میلیارد ریال اعتبار به ۱۵ طرح پژوهشی مصوب آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم عابدینی روز یکشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان محورهای تعیین اولویت‌های پژوهشی سال ۱۴۰۵ را شامل اقتصاد با رویکرد رشد تولید، مهار تورم، اشتغال، سرمایه‌گذاری و اقتصاد دانش‌بنیان، حفظ محیط زیست، فناوری و هوشمندسازی، چالش‌های فرهنگی و اجتماعی و چالش‌های آب و انرژی اعلام کرد.

وی ادامه داد: از میان طرح‌های مصوب می‌توان به طراحی مدل توسعه صادرات مجدد و خدمات لجستیک هاب منطقه‌ای در استان، بررسی دلایل ریشه‌ای خام‌فروشی مواد معدنی با تأکید بر تولید محصولات معدنی با ارزش افزوده بالا، آینده‌پژوهی مصرف فرهنگی نسل جوان با تمرکز بر رسانه‌های نوین و هوش مصنوعی و امکان‌سنجی استفاده از ظرفیت حق ساخت قابل انتقال برای بازآفرینی بافت‌های تاریخی شهر تبریز اشاره کرد.

تأمین اعتبار تعهدات قراردادهای پژوهشی نیمه‌تمام در اولویت

عابدینی با اشاره به تبصره ماده ۵ دستورالعمل اجرایی ماده (۹۴) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: بر اساس این تبصره، تأمین اعتبار تعهدات قراردادهای پژوهشی نیمه‌تمام دارای کد رهگیری در سال‌های قبل، در اولویت قرار دارد.

وی با ارائه گزارش عملکرد اعتبارات پژوهشی استان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در سال جاری مجموع اعتبارات یک درصد پژوهشی استان ۴۵ هزار و ۱۲۸ میلیون ریال است که ۳۲ هزار و ۶۴۸ میلیون ریال آن اعتبار سال جاری و ۱۲ هزار و ۴۸۰ میلیون ریال آن مربوط به تعهدات قراردادهای مانده از سال ۱۴۰۴ است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۴ طرح پژوهشی نیمه‌تمام از دستگاه‌های اجرایی مختلف استان از جمله بهزیستی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، امور زندان‌ها، استاندارد، میراث فرهنگی و ورزش و جوانان در حال اجراست که تأمین اعتبار مورد نیاز آن‌ها برای ادامه اجرا ضروری است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اختصاص این اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی استانی، باید از طریق قرارداد با مراکز پژوهشی و فناوری از جمله دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مؤسسات پژوهشی مجاز و شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شود که این امر نیازمند موافقت کارگروه آپفن و مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.