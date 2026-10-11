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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

رفع تصرف ۵.۶ هکتار از اراضی دولتی در آذربایجان شرقی

رفع تصرف ۵.۶ هکتار از اراضی دولتی در آذربایجان شرقی

تبریز- معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی از رفع تصرف ۵.۶ هکتار از اراضی دولتی استان به ارزش تقریبی ۶۸۰ میلیارد تومان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بنده‌خدا روز یکشنبه اظهار کرد: در نیمه نخست امسال، ۵۸ فقره رفع تصرف فوری از اراضی دولتی به مساحت ۵.۶ هکتار و با ارزش تقریبی ۶۸۰ میلیارد تومان در استان انجام شده است.

وی با اشاره به اجرای احکام قضایی مرتبط با اراضی دولتی افزود: در همین مدت، ۶ فقره حکم قضایی به مساحت چهار هکتار و با ارزش تقریبی ۶۰ میلیارد تومان اجرا شده است.

وی افزود: عملکرد یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی همزمان با هفته انتظامی در نشستی با حضور بابک نجفیان، مدیرکل راه و شهرسازی استان، رضا بنده‌خدا، معاون املاک و حقوقی، سرهنگ عبدلی، فرمانده یگان حفاظت اراضی و جمعی از نیروهای این یگان بررسی شد.

در این نشست اعلام شد: یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی بر اساس عملکرد خود در نیمه نخست سال جاری، رتبه نخست کشور را در میان یگان‌های حفاظت اراضی راه و شهرسازی کسب کرده است.

گفتنی است در این نشست بر تداوم گشت‌های نظارتی و تقویت پایش‌های هوشمند با هدف پیشگیری از تصرف اراضی دولتی تأکید شد.

کد مطلب 6974285

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