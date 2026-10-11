رفع تصرف ۵.۶ هکتار از اراضی دولتی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بنده‌خدا روز یکشنبه اظهار کرد: در نیمه نخست امسال، ۵۸ فقره رفع تصرف فوری از اراضی دولتی به مساحت ۵.۶ هکتار و با ارزش تقریبی ۶۸۰ میلیارد تومان در استان انجام شده است.

وی با اشاره به اجرای احکام قضایی مرتبط با اراضی دولتی افزود: در همین مدت، ۶ فقره حکم قضایی به مساحت چهار هکتار و با ارزش تقریبی ۶۰ میلیارد تومان اجرا شده است.

وی افزود: عملکرد یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی همزمان با هفته انتظامی در نشستی با حضور بابک نجفیان، مدیرکل راه و شهرسازی استان، رضا بنده‌خدا، معاون املاک و حقوقی، سرهنگ عبدلی، فرمانده یگان حفاظت اراضی و جمعی از نیروهای این یگان بررسی شد.

در این نشست اعلام شد: یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی بر اساس عملکرد خود در نیمه نخست سال جاری، رتبه نخست کشور را در میان یگان‌های حفاظت اراضی راه و شهرسازی کسب کرده است.

گفتنی است در این نشست بر تداوم گشت‌های نظارتی و تقویت پایش‌های هوشمند با هدف پیشگیری از تصرف اراضی دولتی تأکید شد.