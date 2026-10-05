به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عبادی روز دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر هشترود گفت: وزارت میراث‌فرهنگی از سرمایه‌گذاری اصولی بخش خصوصی در قلعه ضحاک حمایت می‌کند و ثبت جهانی قلعه ضحاک با تکمیل زیرساخت‌ها و طی فرآیند کارشناسی دنبال می‌شود. عبادی افزود: با توجه به ظرفیت‌های تاریخی هشترود، زمینه‌های گسترده‌ای برای کار و سرمایه‌گذاری در این شهرستان وجود دارد.

وی قلعه ضحاک را از ظرفیت‌های مهم تاریخی منطقه دانست و افزود: قلعه ضحاک تنها یک ظرفیت برای هشترود یا آذربایجان‌شرقی نیست و می‌تواند در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.

عبادی همچنین با اشاره به سیاست وزارت میراث‌فرهنگی برای توسعه روستاها از طریق بوم‌گردی گفت: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی توسعه روستاها را با استفاده از ظرفیت بوم‌گردی دنبال می کند و برای این حوزه تسهیلات مناسبی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل امور مجلس، طرح‌ها و لوایح وزارت میراث‌فرهنگی افزود: حتی یک خانه روستایی می‌تواند با دریافت تسهیلات و ورود به حوزه بوم‌گردی، زمینه ایجاد درآمد، ارتقای ظرفیت گردشگری و در نهایت توسعه و رونق اقتصادی روستا را فراهم کند.

عبادی ادامه داد: ۱۴۹ اثر تاریخی و موزه در ۲۰ استان در جنگ تحمیلی اخیر دچار آسیب شده‌اند که در این میان پنج اثر ثبت جهانی، هفت بافت تاریخی و ۵۴ موزه به چشم می‌خورد.

مدیرکل امور استان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم در این نشست عنوان کرد: برای فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری هشترود باید مسیر سرمایه‌گذاری و همکاری دستگاه‌ها هموار شود

محمد مهدی نصیری کناری با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی هشترود گفت: هشترود با پیشینه تاریخی خود و وجود قلعه ضحاک، از شهرستان‌هایی است که ظرفیت‌های آن فراتر از یک محدوده جغرافیایی و در سطح میراث تاریخی کشور و جهان قابل توجه است و باید برای حفاظت، معرفی و بهره‌برداری اصولی از این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی شود.

نصیری کناری با اشاره به وضعیت اراضی پیرامون قلعه ضحاک افزود: بخشی از ظرفیت‌های موجود در محدوده قلعه با موضوعات مرتبط با جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های اجرایی ارتباط دارد و لازم است این دستگاه‌ها در یک چارچوب مشترک و در جریان کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف مسائل و فراهم کردن شرایط بهره‌برداری گردشگری همکاری کنند.

فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در خانه ملت هم ثبت جهانی قلعه باستانی تاریخی ضحاک و ایجاد دکل مخابراتی برای آنتن دهی موبایل در این مجموعه را خواستار شد.

وی خرید منزل پدری پروفسور محسن هشترودی ریاضیدان جهانی در هشترود و ایجاد خانه ریاضی در این محل را هم خواستار شد.

ابراهیم حسنی فرماندار شهرستان هشترود نیز تعیین تکلیف زمین‌های همجوار بقعه بایزید بسطامی و راه دسترسی به این بقعه را مهم دانست و گفت: قرار گرفتن این بقعه در کنار آزاد راه پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) و نزدیکی شهر هشترود می‌تواند در جذب گردشگر به این شهرستان نقش بسزایی داشته باشد.