۲۸ مجرم در خمینی شهر دستگیر شدند

سرهنگ علی سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این عملیات ۵ ساعته اظهار کرد: مأموران پلیس با استفاده از اشراف اطلاعاتی و رصدهای میدانی دقیق، موفق شدند کانون‌های جرم‌خیز را شناسایی کنند. در این مرحله از طرح، ۵ سارق که به صورت سازمان‌یافته در زمینه سرقت کابل‌های مخابراتی، داخل خودرو و منازل فعالیت داشتند، طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

وی با اشاره به پیگیری‌های پلیس برای اجرای احکام قضایی افزود: علاوه بر دستگیری سارقان، ۳ نفر از محکومان متواری که تحت تعقیب مراجع قضایی بودند نیز شناسایی و بازداشت شدند.

سجادی با تأکید بر اینکه مبارزه با خرده‌فروشان مواد مخدر به عنوان یکی از مطالبات اصلی خانواده‌ها در دستور کار جدی پلیس قرار دارد، تصریح کرد: در جریان این عملیات، ۱۰ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر در پاتوق‌های خود شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خمینی‌شهر همچنین به وضعیت معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: تعداد ۱۳ نفر از معتادان متجاهر که موجب سلب آسایش عمومی در محلات شده بودند، جمع‌آوری شدند. این افراد پس از طی مراحل غربالگری و اخذ دستور قضایی، جهت گذراندن دوره‌های درمان و بازپروری به مراکز مجاز ترک اعتیاد منتقل شدند.

سرهنگ سجادی با تأکید بر اینکه اجرای طرح‌های امنیت محله‌محور با قدرت و تداوم در تمام محلات شهرستان پیگیری خواهد شد، از شهروندان خواست تا در این مسیر یاری‌گر پلیس باشند.

وی خاطرنشان کرد: از همشهریان عزیز درخواست می‌کنیم هرگونه اخبار و اطلاعات پیرامون رفت‌وآمدهای مشکوک، پاتوق‌های توزیع مواد مخدر و یا فعالیت‌های مجرمانه را بدون فوت وقت از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند. یقین داشته باشید که مشارکت مردم، سریع‌ترین راه برای برقراری نظم و برخورد قاطع با مخلان امنیت عمومی است.