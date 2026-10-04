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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

خشنودزاده پرچم ایران را در اختتامیه آیچی-ناگویا به دست گرفت

خشنودزاده پرچم ایران را در اختتامیه آیچی-ناگویا به دست گرفت

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا با پرچم‌داری شهرزاد خشنودزاده ملی‌پوش جوجیتسوی بانوان ایران در مراسم اختتامیه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ با برگزاری آیین اختتامیه رسماً به کار خود پایان داد. شهرزاد خشنودزاده ملی‌پوش جوجیتسوی بانوان در این مراسم پرچم ایران را به نمایندگی از کاروان ورزشی کشورمان در دست داشت.

کاروان «فرشتگان میناب» با ۱۹ طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز، مجموع ۵۲ مدال و در رتبه ششم جدول مدالی از این دوره بازی‌ها بازگشت.

ایران در دوره قبل هانگژو ۲۰۲۲، با ۱۳ طلا، ۲۱ نقره و ۲۰ برنز هفتم شده بود یعنی این بار ۶ طلای بیشتر و یک پله صعود ثبت شد.

ورزش بانوان نیز کارنامه‌ای درخشان از خود به جا گذاشت از طلای ساغر مرادی در تکواندو و کیمیا زارعی و زینب نوروزی در روئینگ تا نخستین مدال تاریخ وزنه‌برداری زنان ایران در بازی‌های آسیایی که به نام ریحانه کریمی ثبت شد.

در جدول نهایی، چین قهرمان و ژاپن نایب‌قهرمان شد.

کد مطلب 6967521

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