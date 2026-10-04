به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی آذرپیرا در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به مصاف آرش یوشیدا، قهرمان دوره قبل آسیا از ژاپن، رفت و با برتری برابر این حریف سرسخت راهی دیدار نهایی شد.

این مبارزه یکی از حساس‌ترین دیدارهای روز پایانی کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا بود؛ چرا که آذرپیرا پیش از این در فینال مسابقات قهرمانی آسیا برابر یوشیدا شکست خورده بود و انگیزه زیادی برای جبران آن شکست داشت.

اتحادیه جهانی کشتی پس از پیروزی آذرپیرا مقابل آرش یوشیدا نوشت: دارنده مدال برنز المپیک در این دیدار نمایش حساب‌شده‌ای ارائه کرد و در وقت نخست با خاک کردن حریف دو امتیاز به دست آورد. آذرپیرا در وقت دوم نیز با اجرای یک زیرگیری، امتیاز دیگری گرفت و در نهایت با نتیجه ۴ بر ۳ از سد یوشیدا عبور کرد.

اتحادیه جهانی کشتی نیز پس از این مسابقه، پیروزی آذرپیرا را انتقام شکست او در فینال قهرمانی آسیا توصیف کرد. با این پیروزی، یوشیدا از رسیدن به مدال طلای بازی‌های آسیایی در خانه بازماند.