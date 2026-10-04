میدان انقلاب میزبان بدرقه کاروان پاراآسیایی ایران به ناگویا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، مراسم بدرقه کاروان پارالمپیکی ایران اعزامی به بازی های پاراآسیایی آیچی-ناگویا شامگاه روز دوشنبه ۱۳ مهر در میدان انقلاب تهران برگزار می شود.

در این مراسم که با حضور آحاد مردم، ورزشکاران و کادر فنی اعزامی به بازی های پاراآسیایی آیچی-ناگویا و مسئولین کمیته ملی پارالمپیک برگزار خواهد شد. نمایندگان اعزامی کشورمان با دعای خیر و بدرقه باشکوه مردمی آماده اعزام به پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی خواهند شد.

کاروان ایران با نام «جانفدای ایران قوی» با ۱۶۷ ورزشکار شامل ۶۲ ورزشکار زن و ۱۰۴ ورزشکار مرد در قالب ۱۵ رشته ورزشی در این رویداد حاضر می شود.

این کاروان «آنا جهانگرد» دانش آموز ۹ ساله مینابی را که در جریان بمباران مدرسه شجره طیبه جانباز شد به عنوان سرپرست معنوی و عبارت «به یاد کودکان هیروشیما،غزه،میناب» را به عنوان شعار خود انتخاب کرد تا پیام مظلومیت کودکان این قربانیان مظلوم جنگ را به دنیا مخابره کند.

پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ماه برگزار خواهد شد.