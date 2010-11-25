پایان طلایی کشتی و تداوم درخشش دوومیدانی و قایقرانی/ فوتبال باخت

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین روز بازی‌های آسیایی گوانگجو برای کاروان ورزش ایران با کسب یک مدال طلا در رشته کایاک تک نفره مردان در مسافت هزار متر آغاز شد. احمدرضا طالبیان با رکورد 3 دقیقه و 34 ثانیه و 25 صدم ثانیه مدال طلای این ماده را به خود اختصاص داد و کاروان ورزشی ایران را به هفدهمین مدال طلا رساند.

در لحظات آغازین روز سیزدهم بازی‌های آسیایی اخبار خوبی از اردوی کشتی گیران به گوش می رسید. با وجود شکست نزدیک فردین معصومی برابر "آرتور تایمازوف" ازبکستانی قهرمان چهار دوره مسابقات جهانی و المپیک در سنگین وزن، رضا یزدانی حریفانی از سوریه، قزاقستان و کره جنوبی را از پیش رو برداشت و به دیدار نهایی وزن 96 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد بازی‌های آسیایی گوانگجو راه پیدا کرد.

به دنبال پیروزی‌های اخیر قایقرانان ایران، شاهو ناصری نیز در در رشته کانو تک نفره مردان در مسافت هزار متر با رکورد سه دقیقه و 53 ثانیه و 23 صدم ثانیه پس از ورزشکاری از ازبکستان به مدال نقره آسیا دست یافت.

با این دو مدال جایگاه ایران بر سکوی چهارم جدول توزیع مدال‌های شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی مستحکم شد و با برتری کبدی بازان ایران برابر پاکستان و راهیابی این تیم به دیدار نهایی پیکارهای آسیایی شادی جامعه ورزش دوچندان شد.

با مدال برنز تیم کایاک چهار نفره کشورمان در فینال ماده هزار متر، موفقیت‌های قایقرانان ایرانی کامل و بیست و یکمن مدال برنز به اندوخته کاروان ورزش ایران افزوده شد.

تک مدال برنزی که فاطمه چالاکی در وزن 55- کیلوگرم مسابقات کاراته بازی‌های آسیایی گوانگجو کسب کرد، باعث شد تا تیم کاراته ایران از شوک شکست حمیده عباسعلی در وزن 68+ کیلوگرم بانوان و امیر مهدی‌زاده در وزن 60- کیلوگرم مردان که با ناداوری رقم خورد، خارج شود.

در روزی که رضا یزدانی با شکست کشتی گیر قدر ازبکستانی مدال طلای وزن 96 کیلوگرم مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی را به گردن آویخت و فردین معصومی نیز صاحب گردن آویز برنز این رقابت‌ها در وزن 120 کیلوگرم شد، تیم ملی بسکتبال ایران با تحمل شکست برابر چین از راهیابی به دیدار نهایی پیکارهای آسیایی بازماند.

ذکر شکست تیم فوتبال ایران مقابل کره جنوبی و ناکامی این تیم از دستیابی به مدال برنز بازی‌های آسیایی در لحظاتی که سجاد مرادی با از خودگذشتگی برادرش امیر مرادی مدال طلای رقابت در ماده دوی 800 متر بازی‌های آسیایی را به گردن آویخت، محلی از اعراب ندارد، چرا که شکست قابل پیش بینی تیم پیروانی حتی ذره‌ای از شیرینی مدال طلای مرادی کم نکرد!

امروز بانوان ایرانی در کبدی نیز صاحب مدال شدند. بانوان کبدی باز ایران با شکست نزدیک 23 بر 22 مقابل تیم قدرتمند هند به مدال برنز شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی بسنده کردند.

امروز همچنین مریم طوسی در فینال ماده 200 متر مسابقات دوومیدانی هشتم شد و تیم شطرنج مردان کشورمان نیز مقابل چین تن به شکست داد.

- جدول توزیع مدال‌ها در پایان سیزدهمین روز از بازیهای آسیایی گوانگجو به شرح زیر است:

1- چین با کسب 374 مدال شامل؛ 180 طلا، 103 نقره و 91 برنز

2- کره جنوبی با کسب 217 مدال شامل؛ 72 طلا، 60 نقره و 85 برنز

3- ژاپن با کسب 193 مدال شامل؛ 39 طلا، 68 نقره و 86 برنز

4- ایران با کسب 53 مدال شامل، 19 طلا، 11 نقره و 23 برنز

5- قزاقستان با کسب 64 مدال شامل؛ 14 طلا، 18 نقره و 32 برنز

6- چین تایپه با کسب 57 مدال شامل؛ 12 طلا، 12 نقره و 33 برنز

7- ازبکستان با کسب 47 مدال شامل؛ 10 طلا، 17 نقره و 20 برنز

8- هند با کسب 53 مدال شامل؛ 10 طلا، 14 نقره و 29 برنز

9- مالزی با کسب 39 مدال شامل؛ 9 طلا، 17 نقره و 13 برنز

10- تایلند با کسب 47 مدال شامل؛ 9 طلا، 7 نقره 31 برنز