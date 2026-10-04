شاهکار یونس امامی در ناگویا؛سه قهرمان جهان و المپیک زیر پای طلای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مدال طلای یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا، فقط یک طلای دیگر برای کاروان ایران نبود. نماینده ایران برای رسیدن به سکوی نخست، مسیری دشوار را طی کرد و در سه مسابقه از چهار مبارزه خود برابر قهرمانان جهان و المپیک قرار گرفت. امامی در شرایطی عنوان قهرمانی بازی‌های آسیایی را به دست آورد که قرعه‌ای سخت پیش روی او قرار داشت و از همان نخستین مبارزه، یکی از جدی‌ترین مدعیان وزن ۷۴ کیلوگرم مقابلش قرار گرفت.

شروع سخت با شکست قهرمان المپیک

نماینده ایران در نخستین مبارزه خود به مصاف رازامبک جمال‌اف قهرمان المپیک از ازبکستان، قهرمان المپیک پاریس ۲۰۲۴، رفت. جمالوف پس از مدتی دوری از میادین بار دیگر به وزن ۷۴ کیلوگرم بازگشته بود و یکی از مهم‌ترین رقبای امامی در مسیر قهرمانی محسوب می‌شد. این مبارزه نزدیک و نفسگیر دنبال شد و در نهایت امامی با نتیجه ۷ بر ۶ از سد قهرمان المپیک عبور کرد تا یکی از مهم‌ترین پیروزی‌های روز نخست کشتی آزاد ناگویا را به نام خود ثبت کند. امامی با این پیروزی نشان داد که برای رسیدن به مدال طلا، مسیر آسانی در پیش ندارد؛ با این حال، این تازه آغاز راه بود.

تنها مبارزه آسان امامی

کشتی‌گیر ایران در دومین مبارزه خود برابر ساگار جاگلان از هند قرار گرفت و در نمایشی مقتدرانه حریف خود را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. این مسابقه تنها مبارزه امامی در مسیر قهرمانی بود که حریفش سابقه کسب عنوان قهرمانی جهان یا المپیک را نداشت.

عبور از قهرمان جهان و رسیدن به فینال

در مرحله نیمه نهایی، ورکوژا کایپانوف قهرمان جهان از قزاقستان مقابل امامی قرار گرفت؛ کشتی‌گیری که سابقه قهرمانی جهان را در کارنامه دارد. امامی در این مبارزه نیز نمایش حساب‌شده‌ای داشت و توانست با نتیجه ۴ بر ۲ کایپانوف را شکست دهد. به این ترتیب، نماینده ایران پس از عبور از قهرمان المپیک، یک قهرمان جهان را نیز از پیش رو برداشت و راهی دیدار نهایی شد. اما در فینال، یک قهرمان جهان دیگر انتظار او را می‌کشید؛ آن هم در مقابل تماشاگران ژاپنی.

بازگشت تماشایی از پنج امتیاز عقب‌ماندگی

یوشینوسوکه آئویاگی ستاره ژاپنی و قهرمان جهان در وزن ۷۰ کیلوگرم، حریف امامی در دیدار فینال بود.آئویاگی در مسیر رسیدن به فینال سه پیروزی با ضربه فنی به دست آورده بود و با حمایت تماشاگران میزبان به دنبال کسب مدال طلا بود. شروع مسابقه برای امامی اما دشوار بود و حریف ژاپنی خیلی زود پنج امتیاز از نماینده ایران گرفت تا ۵ بر صفر پیش بیفتد. با این حال، امامی اجازه نداد این برتری سرنوشت فینال را مشخص کند. او به تدریج فاصله را کاهش داد و در ادامه، کنترل مبارزه را در اختیار گرفت. نماینده ایران در وقت دوم هفت امتیاز متوالی به دست آورد، ۶ بر ۵ پیش افتاد و در نهایت با کسب امتیازات بیشتر، فینال را ۹ بر ۵ به سود خود به پایان رساند. به این ترتیب، یونس امامی با شکست دومین قهرمان جهان در مسیر قهرمانی، مدال طلای وزن ۷۴ کیلوگرم بازی‌های آسیایی ناگویا را از آن خود کرد.

شاهکار یونس امامی در ناگویا

یونس امامی در مسیر رسیدن به طلای ناگویا، چهار مبارزه انجام داد و سه قهرمان جهان و المپیک را از پیش رو برداشت؛ مسیری که نشان می‌دهد این مدال، حاصل یک قهرمانی معمولی نبود. او پس از شکست قهرمان المپیک پاریس در دور نخست و عبور از قهرمان جهان در نیمه‌نهایی، در فینال نیز برابر قهرمان جهان ژاپن قرار گرفت؛ آن هم در شرایطی که پنج امتیاز از حریف عقب بود. با این حال، امامی در ادامه مبارزه ورق را برگرداند، هفت امتیاز متوالی گرفت و در نهایت با پیروزی ۹ بر ۵، طلای ۷۴ کیلوگرم را در خانه رقیب از آن خود کرد. قهرمانی‌ای که به واسطه کیفیت حریفان مدعی و نحوه بازگشت امامی در فینال، یکی از دشوارترین مسیرهای او برای رسیدن به سکوی نخست را رقم زد.