به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن درباره مسکن کارگری، گفت: مسکن کارگری نباید با مشکلات طرح‌های حمایتی مسکن گره بخورد و باید از ظرفیت صنایع، معادن و کارخانه‌ها برای خانه‌دار شدن کارگران استفاده کرد.

وی افزود: تأمین زمین و آماده‌سازی بر عهده وزارت راه و شهرسازی و تأمین تسهیلات و آورده کارگران بر عهده صنایع و واحدهای تولیدی است.

صادق بیان کرد: مدیران استانی موظف شده‌اند فرآیندهای شهرسازی، نقشه‌های آماده‌سازی و کمیسیون ماده ۵ را با اولویت دنبال کنند و مسائل مربوط به مسکن کارگری حداکثر تا پایان دی‌ماه تعیین تکلیف شود.

وی یادآور شد: در بخش مسکن حمایتی نیز هدف‌گذاری برای افتتاح ۱۳۰ هزار واحد تا پایان سال انجام شده است و عملکرد مدیران کل استان‌ها در این حوزه از شاخص‌های مهم ارزیابی خواهد بود.

صادق: ۷۰۰ هزار متقاضی مسکن حمایتی هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بیش از ۷۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند و زمین‌های آماده واگذاری باید با اولویت به این متقاضیان اختصاص یابد.

وی گفت: مشکلات اجرای طرح‌های مسکن حمایتی در استان‌ها باید برای نمایندگان مجلس تبیین شود تا نمایندگان نیز برای پیگیری موضوع و حل مشکلات اجرای طرح‌های مسکونی در جریان مسائل قرار بگیرند.

عضو کابینه دولت چهاردهم تصریح کرد: باید از ظرفیت نخبگان، توسعه‌گران، جامعه مهندسی و مردم در استان‌ها برای پیگیری تأمین مسکن و اطلاع‌رسانی به آنها استفاده شود.

طاهرخانی: صنایع بزرگ در مسکن کارگری پای کار آمده‌اند

در ادامه این نشست، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی، گفت: حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی در حال ساخت است که تعهد دولت محسوب می‌شود و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است. از این تعداد، حدود ۲۵۰ هزار واحد مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

وی درباره وضعیت اجرای طرح مسکن کارگری نیز اظهار کرد: سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه مبادله شد و قرار بر این بود که مسکن کارگری با تولی‌گری خود صنایع به نتیجه برسد. در همین راستا، اراضی در مقاطع مختلف تخصیص داده شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخی مشکلات موجود در اجرای طرح مسکن کارگری، افزود: در برخی موارد، اراضی تحویل‌شده فاقد نقشه‌های آماده‌سازی فاز دوم بودند که این موضوع در مواردی موجب تغییراتی در روند اجرای پروژه‌ها شد. همچنین بخشی از مسائل به میزان همکاری صنایع و بخش دیگری نیز به موضوع تسهیلات مرتبط بود.

وی تأکید کرد: یکی از کارکردهای این تفاهم‌نامه، ورود ظرفیت صنایع بزرگ به‌عنوان پشتیبان مسکن کارگری بود که بسیاری از صنایع نیز در این زمینه همراهی کرده‌اند. در حال حاضر، بسیاری از اراضی در مرحله آماده‌سازی قرار دارند و در برخی موارد نیز عملیات ساخت آغاز شده است.

طاهرخانی ادامه داد: با این حال، انتظار ما این است صنایعی که زمین دریافت کرده‌اند نیز وارد مرحله اجرا شوند. امروز درباره صنایعی که زمین به آنها تخصیص داده شده اما تاکنون اقدام مؤثری انجام نداده‌اند، تصمیم گرفته شد فرصت محدودی برای آنها در نظر گرفته شود و جلساتی با این صنایع برگزار شود تا دلایل عدم ورود آنها به این حوزه مشخص شود.

پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی به دهک‌های یک تا چهار

وی درباره فرآیند پرداخت آورده متقاضیان گفت: در طرح‌های ملی مسکن دو گروه متقاضی داریم؛ یک گروه متقاضیان دهک‌های پایین درآمدی، یعنی دهک‌های یک تا چهار هستند که با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن، تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان کمک به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه برای آنها در نظر گرفته شده است.

عدم پرداخت آورده چه تبعاتی دارد؟

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: اما درباره سایر متقاضیان، طبیعتاً پروژه‌های مسکن با آورده متقاضیان پیش می‌رود. اگر فردی که در سامانه‌های مربوطه مشخص شده در دهک‌های بالاتر قرار داشته باشد و آورده مورد نیاز را تأمین نکند، امکان ادامه حضور او در پروژه وجود نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: حتی متقاضیان همین پروژه‌ها نسبت به این موضوع معترض هستند و می‌گویند چرا با افرادی که تعهدات مالی خود را انجام نمی‌دهند، برخورد نمی‌شود؛ چراکه عدم ایفای تعهدات برخی متقاضیان موجب تأخیر در اجرای پروژه می‌شود و در نهایت آثار این تأخیر و تعدیل هزینه‌ها متوجه همه متقاضیان خواهد شد.

طاهرخانی در پایان خاطرنشان کرد: با این حال، تأکید می‌کنم که تمرکز ما بر این است که اقشار کم‌درآمد جامعه در طرح‌های حمایتی مورد توجه قرار گیرند، چراکه نقطه کانونی این طرح‌ها همین اقشار هستند.