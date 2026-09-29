صادق: حجم مبادلات تجاری ایران و آذربایجان در ۶ ماه گذشته افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست رؤسای کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان با اشاره به افزایش مبادلات تجاری دو کشور طی ۶ ماه گذشته، گفت: توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع، در تداوم این روند مؤثر است و پروژه تعریض مسیر جلفا تا کلاله می‌تواند ظرفیت حمل‌ونقل و حجم مبادلات تجاری دو کشور را افزایش دهد.

وی افزود: روابط ایران و جمهوری آذربایجان دوستانه، برادرانه و راهبردی است و در نشست امروز، موضوعات مورد تفاهم در کمیسیون مشترک مرور و آخرین وضعیت اجرای توافقات بررسی شد.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: طی ۶ ماه گذشته و با وجود مشکلات و شرایط ناشی از جنگ در منطقه، میزان مبادلات تجاری ایران و جمهوری آذربایجان افزایش یافته است و تلاش می‌کنیم با توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع، این روند ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به پروژه تعریض مسیر جلفا تا کلاله گفت: جمهوری اسلامی ایران با جدیت در حال پیشبرد این پروژه است و اجرای آن می‌تواند ظرفیت حمل‌ونقل و حجم مبادلات تجاری میان دو کشور را افزایش دهد.

صادق در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به روابط دوستانه و برادرانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، زمینه برای توسعه بیشتر همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف فراهم است و به‌طور قطع در آینده شاهد گسترش مناسبات و همکاری‌های دوجانبه خواهیم بود.