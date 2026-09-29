به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مصطفی‌یف، معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان در حاشیه نشست رؤسای کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان با تأکید بر روابط دوستانه و برادرانه تهران و باکو، اظهار کرد: با وجود تنش‌های موجود در منطقه، روابط و همکاری‌های جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف در حال توسعه است و این روند ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این نشست درباره موضوعات دارای اولویت و چشم‌اندازهای همکاری میان دو کشور گفتگو و مسائل مرتبط با تجارت، لجستیک، حمل‌ونقل و انرژی بررسی شد.

معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان با اشاره به افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور گفت: حجم تجارت ایران و جمهوری آذربایجان افزایش یافته و در چارچوب کریدور بین‌المللی شمال - جنوب نیز میزان جابه‌جایی بار و کالا روندی افزایشی داشته است.

وی ادامه داد: در تمامی عرصه‌های همکاری، پروژه‌های مشترک میان دو کشور در حال پیشرفت است و در این نشست نیز آخرین وضعیت اجرای این پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

مصطفی‌یف با اشاره به برخی پروژه‌های زیرساختی مشترک میان ایران و جمهوری آذربایجان تصریح کرد: احداث پل بر روی رودخانه ارس، پروژه آغبند - کلاله و پایانه باری راه‌آهن آستارا تقریباً به پایان رسیده است و برای افتتاح این پروژه‌ها با همتای ایرانی خود گفتگو کردیم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد بهره‌برداری از آنها باشیم.

معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان در پایان با بیان اینکه ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه‌های مختلف همکاری‌های ثمربخشی دارند، خاطرنشان کرد: جمهوری آذربایجان علاقه‌مند به توسعه روابط و همکاری‌های خود با جمهوری اسلامی ایران است.