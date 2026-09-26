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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

بسته‌های تربیت و یادگیری ارزیابی شده ویژه کودکان برای سال تحصیلی جدید

بسته‌های تربیت و یادگیری ارزیابی شده ویژه کودکان برای سال تحصیلی جدید

سازمان ملی تعلیم وتربیت کودک به منظور ارتقای کیفیت خدمات تربیتی در کودکستان‌ها، بسته های تربیت و یادگیری ارزیابی شده، ویژه کودکان مشمول سن کودکستانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در اجرای مأموریت‌های این سازمان و به منظور ارتقای کیفیت خدمات تربیتی و آموزشی در کودکستان‌ها و اجرایی سازی پروژه ۶۰ نقشه راه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با عنوان طراحی و تولید برنامه درسی در دوره پیش دبستانی با تأکید بر انس با قرآن آموزش مهارت های اجتماعی، تربیت بدنی و زبان فارسی، بسته های تربیت و یادگیری ارزیابی شده، ویژه کودکان مشمول سن کودکستانی برای سال تحصیلی - تربیتی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را معرفی کرد.

بسته های تربیت – یادگیری ارزیابی شده توسط این سازمان، بدون اولویت بندی و به ترتیب حروف و بر اساس عنوان بسته های تربیت یادگیری و با رویکرد تکریم انتخاب مخاطبان، برای معرفی به کودکستان های سراسر کشور در آدرس https://satta.medu.ir/avan-products معرفی می شوند.

دستورالعمل بسته های تربیت و یادگیری ارزیابی شده، ویژه کودکان مشمول سن کودکستانی برای سال تحصیلی - تربیتی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را می توانید اینجا مشاهده کنید.

کد مطلب 6958757
زهرا ناری

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