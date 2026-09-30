در شرایط کنونی، مدرسه و کودکستان نقشی فراتر از یک مرکز آموزشی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به نقش راهبردی نهادهای آموزشی در شرایط کنونی جامعه، اظهار داشت: امروز مدارس، کودکستانها و سایر فضاهای آموزشی، فراتر از یک مرکز صرفاً علمی، به مثابه کانونهای تپنده و زیربنایی برای ارتقای تابآوری اجتماعی و بهبود کیفیت فضای عمومی ایفای نقش میکنند.
وی با تبیین اهمیت حضور در مدارس افزود: شور و شعف برخاسته از جریان یادگیری در این مراکز، روحی تازه در کالبد جامعه میدمد و پویایی و نشاط جاری در فضاهای آموزشی، بهترین شاخص برای سنجش وضعیت مطلوب و جریان طبیعی زندگی در کشور است.
حکیمزاده در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت حضوری مدارس و کودکستانها تأثیری بیبدیل در شادابی و همبستگی اجتماعی دارد؛ از همین رو، مجموعه آموزش و پرورش در این برهه حساس، رسالتی فراتر از ماموریتهای آموزشیِ کلاسیک بر دوش دارد و متولیِ پاسداشتِ امید و سرزندگی در جامعه است.
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