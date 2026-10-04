به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، آیین «جشن غنچه‌ها»صبح یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش و جمعی از مسئولان حوزه تعلیم و تربیت برگزار شد و فرزند شهید روشن در بخش اصلی این مراسم، زنگ آغاز سال تحصیلی نوآموزان پیش دبستانی را نواخت.

حضور فرزند شهید روشن و نواختن زنگ غنچه‌ها، جلوه‌ای ویژه به این آیین بخشید و یاد و نام شهدای کشور را در مراسم آغاز مسیر آموزشی نسل جدید گرامی داشت.

در این مراسم، نوآموزان دوره پیش‌دبستانی در فضایی شاد و صمیمی، آغاز حضور خود در محیط آموزشی و تربیتی کودکستان‌ها را جشن گرفتند.

آیین جشن غنچه‌ها همچنین فرصتی برای تأکید بر جایگاه دوره پیش‌دبستانی در فرآیند تعلیم و تربیت و نقش آن در شکل‌گیری مهارت‌های اجتماعی، عاطفی و آموزشی کودکان بود.

حضور خانواده‌ها، مربیان و مسئولان آموزش‌وپرورش در این مراسم، بر اهمیت همراهی و همکاری میان خانه و نظام تعلیم و تربیت برای رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان تأکید داشت.

کودکان امروز با دانش و مهارت، آینده کشور را می‌سازند

وزیر آموزش‌وپرورش، در آیین جشن غنچه ها که با حضور جمعی از مسئولان آموزش‌وپرورش برگزار شد، ضمن تبریک جشن غنچه‌ها به نوآموزان، بر اهمیت دوران کودکی در شکل‌گیری شخصیت و آینده آنان تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش خانواده، مربیان و محیط‌های آموزشی در تربیت کودکان، اظهار کرد: نوآموزان باید در کودکستان‌ها قدر خود را بدانند، به پدر و مادر و معلمان احترام بگذارند، دوستان خوبی پیدا کنند و در کنار یکدیگر برای یادگیری و رشد بیشتر تلاش کنند.

کاظمی همچنین از خانواده‌ها، مربیان پیش‌دبستانی و مجموعه دست‌اندرکاران حوزه تعلیم و تربیت کودک قدردانی کرد و تلاش‌های آنان را در فراهم‌کردن زمینه رشد و آموزش کودکان ارزشمند دانست.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اهمیت آشنایی کودکان با تاریخ و رویدادهای کشور، بر ضرورت استفاده از داستان‌ها و روایت‌های متناسب با سن کودکان برای انتقال مفاهیم تاریخی و اجتماعی تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به حوادث سال گذشته و حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور، گفت: آشنایی نسل جدید با رویدادهای کشور باید به‌گونه‌ای باشد که کودکان درک درستی از مفاهیمی همچون ایستادگی، مسئولیت‌پذیری و اهمیت حفظ کشور پیدا کنند.

کاظمی با یادآوری حادثه حمله به مدرسه میناب و شهادت جمعی از دانش‌آموزان و معلمان ، بر اهمیت علم‌آموزی و افزایش توانمندی نسل آینده تأکید کرد و گفت: با ادامه مسیر دانش‌اندوزی و تقویت توانمندی‌ها، نسل آینده باید برای ساختن و دفاع از کشور آماده شود.

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان با آرزوی موفقیت برای نوآموزان، ابراز امیدواری کرد: کودکان با حضور در کودکستان‌ها، در فضایی شاد و آموزنده، مسیر یادگیری، رشد و شکوفایی استعدادهای خود را آغاز کنند.