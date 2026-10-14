محققان اروپایی به هوش مصنوعی پیشرفته گوگل دسترسی یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام دسترسی مستقیم محققان به ابزارهای علمی گوگل، از جمله آلفافولد ۳، ودرنکست، آلفاژنوم، آلفاایولو و آلفاارث را فراهم می‌کند. این ابزارها به پژوهشگران در حل سریع‌تر مسائل پیچیده از پیش‌بینی الگوهای آب‌وهوایی شدید تا ترسیم ساختار مولکول‌ها، کمک می‌کنند.

گوگل همچنین مدل هوش مصنوعی پیشرفته خود با نام «جمینای ۴ آرگون» را برای توسعه‌دهندگان و کسب‌وکارهای سراسر جهان عرضه کرده است. این شرکت در تلاش است پس از چند ماه تأخیر و تغییر در رهبری آزمایشگاه دیپ‌مایند، جایگاه رقابتی خود را در برابر اوپن‌ای‌آی و آنتروپیک تقویت کند.

به گفته این شرکت، مدل جدید برای انجام وظایف پیچیده و چندمرحله‌ای، به‌ویژه در حوزه کدنویسی، امور مالی، حقوقی، امنیت سایبری و پژوهش‌های علمی طراحی شده است.