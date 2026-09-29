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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

منبع درآمد جدید اروپا از جریمه‌های گوگل

منبع درآمد جدید اروپا از جریمه‌های گوگل

بنجامین حداد، وزیر امور اروپا در فرانسه اعلام کرد اتحادیه اروپا باید از وجوه چند میلیارد یورویی جریمه های وضع شده بر گوگل برای کاهش سهم کشورهای عضو در تامین بودجه اتحادیه استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حداد در مصاحبه ای با تلویزیون Franceinfo TV گفت: این یک منبع درآمد جدید برای اتحادیه اروپا به ارزش ۴.۶ میلیارد یورو است که باید به طور خودکار سهم تمام کشورهای عضو را کاهش دهد.

سرمایه های اروپا براساس حجم بودجه و اولویت های هزینه کرد تقسیم می شوند. این در حالی است که گوگل در ماه جولای ۸۹۰ میلیون یورو به دلیل نقض قوانین اتحادیه اروپا جریمه شد. جریمه های اخیر سبب شدند مقدار کل جریمه های وضع شده بر گوگل به دلیل عملکردهای ضد رقابتی در اتحادیه اروپا به ۱۰.۳۸ میلیارد دلار طی حدود دو دهه برسد.

دولت های اتحادیه اروپا مشغول مذاکره درباره بودجه برای بازه ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ میلادی هستند. آنها همچنین در اجلاس هایی در اکتبر، نوامبر و دسامبر این مذاکرات را انجام می دهند تا قبل از پایان سال به توافقی دست یابند.

بودجه پیشنهادی کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده بودجه باید به دو هزار میلیارد یورو یا ۱.۲۶ درصد درآمد ناخالص ملی اتحادیه اروپا برسد که ۱۶۸ میلیارد یورو یا ۰.۱۱ درصد درآمد ناخالص ملی برای بازپرداخت هزینه‌های استقراض اتحادیه اروپا مربوط به صندوق احیای اقتصادی پس از همه‌گیری اختصاص خواهد یافت.

کد مطلب 6962444

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