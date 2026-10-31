پلیس فنلاند تحقیقات کیفری درباره گوگل را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این پروژه بخشی از برنامه‌ای است که شرکت آلفابت، مالک گوگل، ماه گذشته اعلام کرد. بر اساس این برنامه، گوگل قصد دارد ۱۵ میلیارد دلار در زیرساخت‌های هوش مصنوعی فنلاند سرمایه‌گذاری کند. این شرکت آمریکایی آن را بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خود در اروپا توصیف کرده است.

مقامات فنلاندی اعلام کرده‌اند «توئیک فنلاند»، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گوگل، پیش از تکمیل ارزیابی‌های زیست‌محیطی الزامی طبق قوانین این کشور اقدام به پاک‌سازی و قطع درختان جنگلی و اجرای عملیات زهکشی در محل احداث مرکز داده در نزدیکی شهر موهوس کرده است.

سخنگوی گوگل اعلام کرد که این شرکت با تحقیقات پلیس همکاری خواهد کرد و همچنان بر رعایت قوانین و مقررات در محل پروژه‌های خود تمرکز دارد.

کاری پاکانن، رئیس کارآگاهان پلیس، در گفت‌وگو با رویترز گفت: ما در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا فعالیت‌های این شرکت قوانین مربوط به منابع آب را نقض کرده و به محیط‌زیست آسیب رسانده است یا خیر.

او افزود: در صورت اثبات تخلف، ممکن است شرکت با جریمه نقدی مواجه شود.

پاکانن از اظهارنظر درباره اینکه آیا افراد مشخصی نیز ممکن است هدف این تحقیقات قرار بگیرند، خودداری کرد.

پلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که اطلاعات اولیه نشان‌دهنده ابهام‌ها و کاستی‌هایی در زمینه زهکشی و مدیریت آب در محل پروژه شرکت توئیک است.

همچنین طبق اعلام پلیس در ماه دسامبر گزارشی از روند تحقیقات ارائه خواهد کرد، اما انتظار می‌رود این تحقیقات تا سال ۲۰۲۷ ادامه داشته باشد.

آژانس نظارت فنلاند (LVV) که مسئول نظارت بر مجوزهای زیست‌محیطی و ارزیابی‌های مربوط به آن است در شش اکتبرسال جاری میلادی به گوگل دستور داد تمام اقدامات مقدماتی‌ای را که موجب تغییر محیط‌زیست در محل پروژه موهوس و همچنین یک محل دیگر می‌شود، متوقف کند.

به گفته پاکانن تصمیم‌گیری درباره صدور مجوز برای ازسرگیری فعالیت‌ها در محل ساخت مراکز داده بر عهده نهاد نظارتی LVV است.

سخنگوی این نهاد نیز اعلام کرد که هنوز مشخص نیست صدور مجوزهای موردنیاز چه مدت زمان خواهد برد.

از سوی دیگر سخنگوی گوگل دراین باره اظهار کرد: ما بیش از یک دهه است که همکاری نزدیکی با دولت و جوامع محلی فنلاند در زمینه توسعه زیرساخت‌ها داشته‌ایم و در حال حاضر به درخواست‌ها و پرسش‌های آژانس نظارتی LVV و سایر مقام‌های مسئول پاسخ می‌دهیم.