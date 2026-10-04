به گزارش خبرنگار مهر، پاداش مصوب کمیته ملی پارالمپیک برای مدال آوران بازی های پارااسیایی ۲۰۲۶ موجب انتقاد ورزشکاران رشته های تیمی شده است تا آنجا که آنها این موضوع را در نامه ای خطاب به غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک مطرح کرده و خواستار اعمال پاداش برابر شده اند.

طبق مصوبه کمیته ملی پارالمپیک، ورزشکاران مدال آور در بازی های پاراآسیایی در صورت کسب مدال طلا ۳ میلیارد تومان پاداش دریافت می کنند. این رقم برای مدال نقره و برنز به ترتیب یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک در نشستی که ۲۵ مرداد داشت، با تاکید بر تصمیم این کمیته برای پرداخت پاداش مشابه المپیکی ها به پارالمپیکی ها، ارقام مصوب را اعلام کرد اما در عین حال تاکید داشت که این ارقام برای مدال آوران تیمی نصف می شود.

این در حالی است که وقتی مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک پاداش ۳ میلیارد، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی برای مدال آوران طلا، نقره و برنز بازی های آسیایی را اعلام کرد، تاکید کرد که این پاداش برای مدال آوران بازی های آسیایی در هر دو بخش انفرادی و تیمی تعیین شده است اما تصمیم و مصوبه کمیته ملی پارالمپیک تنها در راستای پرداخت پاداش مشابه المپیکی ها به مدال آوران انفرادی پارالمپیکی بوده است؛ موضوعی که خبرگزاری مهر هم در گزارشی با عنوان «تفاوت میان پاداش مدال آوران تیمی در بازی های آسیایی و پاراآسیایی» به آن پرداخت.

این مسئله یعنی تفاوت میان پاداش مدال آوران انفرادی و تیمی در بازی های پاراآسیایی که بر خلاف صحبت های غفور کارگری مبنی بر تعیین پاداش برابر با المپیکی ها برای پارالمپیکی ها است، واکنش ورزشکاران رشته های تیمی اعزامی به هانگژو را به همراه داشته است.

این ورزشکاران که از رشته های والیبال نشسته مردان و زنان، بسکتبال با ویلچر مردان و زنان، فوتبال و گلبال هستند، در نامه ای خطاب به غفور کارگری خواستار تجدید نظر در مورد پاداش مصوب برای مدال آوری رشته های تیمی در هانگژو شده اند.

آنها در این نامه با تاکید بر جنبه های معنوی ارزش مدال آوری در رشته های تیمی، خواستار همتراز و برابر شدن پاداش مدال آوران شان با مدال آوران رشته های انفرادی در بازی های پاراآسیایی شده اند.

پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی ۲۶ مهر تا ۲ آبان درناگویا برگزار خواهد شد.