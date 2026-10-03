به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی که از ۲۸ شهریور با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی در ژاپن آغاز شد، روز یکشنبه (۱۲ مهر) با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان می رسد. در روز پایانی این بازی ها، فینال رقابت های سوارکاری برگزار می شود وفائزه غروی تنها نماینده سوارکار ایران در ناگویا که امروز در مرحله مقدماتی با کسب جایگاه ۲۴ به کار خود پایان داد، در این مرحله (فینال) با حریفانش رقابت می کند.

بدین ترتیب پرونده کاروان ورزش ایران یکشنبه و در روز پایانی بازی های آسیایی بسته خواهد شد. با این حال به نظر می رسد با برگزاری رقابت های کشتی، تکواندو و والیبال و دیدار رده بندی واترپلو و پدل، پرونده مدال آوری ایران امروز و در چهاردهمین روز بازی های آسیایی بسته شده باشد.

اولین مدال کاروان ایران در روز چهاردهم توسط تیم پدل و در یک جدال تمام ایرانی در دیدار رده بندی به دست آمد. در ادامه تکواندو توسط آرین سلیمی، مهدی حاجی موسایی و فاطمه به ترتیب صاحب مدال طلا، نقره و برنز شد و در کشتی آزاد هم یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا صاحب ۲۳ مدال طلا شدند. والیبال هم آخرین مدال آور کاروان ایران بود که در مصاف با ژاپن، ضمن انتقام موفق به کسب مدال طلا شد.

بدین ترتیب و با اضافه شدن این ۷ مدال، مجموع مدال های ایران در پایان چهاردهمین روز بازی های آسیایی به ۵۲ مدال شامل ۱۹ طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز رسید.

با توجه به این عملکرد مدالی و البته مدال اوری ورزشکاران کاروان دیگر کشورها، ایران در جدول توزیع مدالی جایگاه ششم را به خود اختصاص داده است. در این جدول بعد از چین، ژاپن وکره جنوبی که رده های اول تا سوم را در اختیار دارند، ازبکستان و هند با تعداد طلای مشابه ۲۱ در رده های چهارم و پنجم ایستاده اند. تایلند هم با تعداد طلای مشابه ایران (۱۹ طلا) و به دلیل تعداد مدال نقره کمتر در رده هفتم قرار دارد.

چهاردهین روز بازی های آسیایی تا ساعتی دیگر با برگزاری رقابت های نهایی در فوتبال، ژیمناستیک، هاکی و سنگنوردی به پایان می رسد و تایلند هم در برخی از این رشته ها نماینده دارد.

اگر ورزشکاران تایلند در رقابت های باقی مانده این روز صاحب مدال طلا نشوند، جایگاه ششمی ایران تثبیت می شود و این یعنی یک پله ارتقا نسبت به دوره قبل همراه با طلاهای بیشتر. در بازی های اسیایی ۲۰۲۲ هانگژو، کاروان ایران با ۵۴ مدال شامل ۱۳ طلا، ۲۱ نقره و ۲۰ برنز در جایگاه هفتم ایستاد.

جدول توزیع مدالی بازی های آسیایی در پایان روز چهاردهم و نهایی شدن عملکرد کاروان ایران اینگونه است:

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

*علی داوودی( وزنه‌برداری)

* امین میرزازاده (کشتی فرنگی)

*علیرضا عبدولی (کشتی فرنگی)

* محمد نخودی (کشتی آزاد)

* امیرحسین زارع (کشتی ازاد)

* ساغر مرادی (تکواندو)

* آرین سلیمی (تکواندو)

* یونس امامی (کشتی آزاد)

* امیرعلی آذرپیرا (کشتی آزاد)

* تیم ملی والیبال

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)

* رضا علیپور (سنگنوردی)

* مهدی حاج موسایی (تکواندو)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)

* مهدی بالی (کشتی فرنگی)

* فاطمه احمدی (تکواندو)

* تیم پدل